La Generalitat publicarà de forma "imminent" les ajudes al lloguer a les quals destinarà 21 milions d'euros

El titular del departament, Rubén Martínez Dalmau, ha destacat en la presentació del programa que aquestes ajudes "demostren l'esforç de la Generalitat en seguir ampliant la despesa social en un context d'infrafinançament". Segons ha subratllat, "les ajudes al lloguer són una xarxa de protecció per a la ciutadania i asseguren, en bona mesura, el pagament de les despeses del lloguer durant un any per a les persones més necessitades de recursos públics".

Ha recordat que són 44.009 persones i unitats de convivència les que s'han beneficiat d'aquest programa d'ajudes des de l'arribada del Govern del Botànic a la Generalitat, amb un import que supera, en el seu conjunt, els 67 milions d'euros.

Aquestes ajudes són "un dels instruments més importants" que té l'administració perquè la gent puga fer front al pagament del lloguer i els 21 milions consignats per a enguany "van a repercutir en el benestar de milers de famílies valencianes".

L'augment de pressupost permetrà "arribar a més famílies", que des de la publicació en el DOGV de la resolució tindran de termini fins al 31 de març per a presentar sol·licituds. Hi ha sis mesos per a resoldre i l'administració concentra en un sol pagament l'ajuda, per la qual cosa els beneficiaris "després han de fer un exercici de distribució dels diners".

Per la seua banda, el director general d'Emergència Habitacional i Funció Social, David Vegara, s'ha referit a la incorporació de noves tècniques en la tramitació de les ajudes, en relació amb les aplicacions de gestió administrativa i econòmica. Unes millores que aniran destinades, ha dit, al fet que "la ciutadania puga rebre l'ajuda amb màxima celeritat".

Així mateix, ha explicat que els ajuntaments que més ajudes gestionen han sigut convocats prèviament a una sessió de formació amb l'objectiu de facilitar la tramitació telemàtica per a poder agilitzar les sol·licituds.

PROGRAMA D'AJUDES

Per a concórrer a les ajudes la vivenda arrendada haurà de constituir la residència habitual i permanent de la persona arrendatària durant tot el període pel qual es concedisca l'ajuda.

Els ingressos de les persones consten o no com a titulars del contracte d'arrendament hauran de ser iguals o inferiors a tres vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM), mentre que el llindar serà de quatre vegades l'IPREM si es tracta d'una família nombrosa de categoria general o de persones amb discapacitat, i de cinc vegades l'IPREM quan es tracte de famílies nombroses de categoria especial o de persones amb discapacitat.

En el cas de les ajudes per a joves, podran ser beneficiàries les persones de menys de 35 anys o una unitat de convivència en la qual tots els membres siguen d'eixa edat. Un altre requisit és no rebre cap altra ajuda per a atendre el pagament de la renda de lloguer de vivenda.

A més, no es podrà compatibilitzar amb percepcions de la Renda Bàsica d'Emancipació, ni amb cap altra ajuda per al pagament del lloguer del Pla de Vivenda 2018-2021, ni amb les quals, per a eixa mateixa finalitat, puga concedir l'administració autonòmica, entitats locals o altres administracions, entitats públiques, organitzacions no governamentals o associacions que aporten una ajuda.

CAMPANYA DE DIFUSIÓ DE LES AJUDES

La sotssecretària de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Vivenda i Arquitectura Bioclimàtica, Blanca Jiménez, ha posat l'accent en la campanya de difusió del programa d'ajudes que es durà a terme.

"Hem volgut acompanyar aquesta convocatòria d'una campanya divulgativa perquè volem fer arribar fins a l'últim racó del territori valencià la informació necessària perquè la ciutadania puga beneficiar-se dels recursos públics", ha subratllat Jiménez.

A partir del pròxim 24 de febrer, i fins a final del termini de presentació de les ajudes, el 31 de març, es desenvoluparà una campanya publicitària per a difondre la informació sobre les ajudes mitjançant panells en autobusos, falques de radi, premsa escrita i mitjans digital i xarxes socials.