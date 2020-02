Piqué dice que el 'brexit' es una "tragedia irreversible" aunque tendrá poco impacto en el turismo en Canarias

20M EP

El exministro de Industria y Asuntos Exteriores, Josep Piqué, ha dicho este martes que el 'brexit' es una "tragedia irreversible para todos" pues Reino Unido no volverá a la Unión Europea durante la próxima generación, lo que demuestra que no se cumple el tópico de "la flema y el pragmatismo británico" pues no han aplicado el "sentido común" durante el proceso, tal y como han hecho los catalanes con la declaración unilateral de independencia.