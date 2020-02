Madrid inspeccionará todas las casas de apuestas de la región para comprobar que cumplen el control de acceso

Desde este martes, todos los locales de apuestas de la Comunidad de Madrid tendrán que tener un sistema de control físico de acceso, al cumplirse el último plazo dado por el Gobierno regional en la ley de mayo de 2019 que se aprobó para regular esta actividad ante la preocupación creciente por problemas de ludopatía en la población.

De acuerdo con fuentes de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, de la que dependen la ordenación de los juegos de azar, en total se han homologado nueve sistemas de control para impedir la entrada a menores de edad y autoexcluidos, que son las personas que han decidido autoprohirse la entrada a este tipo de establecimientos.

Este lunes, el consejero del citado área, Enrique López, ha podido comprobar in situ el funcionamiento de uno de estos sistemas. Lo ha hecho durante una visita a un salón de juegos de la calle de Cartagena de la capital madrileña. Durante una simulación, una de las trabajadoras del negocio le ha enseñado a López cómo, al introducir un número de DNI con acceso no permitido, se activaba un aviso sonoro y luminoso en el ordenador de la entrada del local que avisaba al operario de que esa persona no podía pasar al establecimiento.

"He pedido al área de Juego de la Dirección General de Seguridad que haga un esfuerzo de inspección para garantizar que ningún menor o persona vulnerable accede a un local de juego", ha explicado el consejero. En este sentido, Enrique López ha explicado que este mismo martes van a lanzar un plan de inspección específico para comprobar la validez de todos los controles de acceso instalados.

La primera se desarrollará en febrero y marzo e incluirá la inspección de la totalidad de los locales de apuestas existentes. La segunda ocupará el mes de mayo. Con visitas "más selectivas, precisan desde el Ejecutivo regional, se comprobará que las infracciones detectadas en la primera fase han sido subsanadas. Por último, en junio se controlarán los locales que han presentado varias infracciones.

Este nuevo plan de inspección relevará al desplegado desde el pasado 18 de noviembre. Este se puso en marcha coincidiendo con el plazo de seis meses de adaptación al decreto de mayo para aquellos locales que no requerían hacer obra para instalar los sistemas de control de accesos. Una moratoria 'extra' dio tres meses más, precisamente hasta este martes, para los establecimientos que tuvieran que acometer obras para llevar a cabo la instalación.

De acuerdo con la información facilitada por el Gobierno, se han realizado 99 inspecciones, 37 a salones de juego y 62 a locales de apuestas. Los técnicos abrieron actas de infracción en un total de 15 locales por no haber ubicado correctamente los dispositivos o por instalar sistemas no homologados. Estos expedientes, según las mismas fuentes, se encuentran actualmente en tramitación.

Sector "estabilizado" en Madrid

Según el consejero, el sector del juego creció "un 0,4%" el año pasado en la Comunidad, lo que demuestra que "se ha estabilizado". Hasta el 31 de diciembre de 2019, en la región había 685 puntos de apuesta, más de la mitad (concretamente el 53%) dentro de la capital.

Según la Consejería de Justicia, se trata de un dato muy alejado de los crecimientos de dos dígitos alcanzados en 2015, 2016, 2017 y 2018, años con incrementos del 19,7%, 15,1%, 20,2% y 12,7%, respectivamente.

Los empresarios, satisfechos

El presidente de la Asociación Española de Empresarios de Salones de Juego y Recreativos (Anesar), José Vall, ha estado presente en la visita del consejero Enrique López y ha solicitado que no se haga un "uso político" del juego, a la par que ha considerado necesario educar en "un ocio responsable" para que no haya excesos. Vall ha aplaudido las iniciativas que está llevando a cabo la Comunidad de Madrid en esta materia. "Todo lo que sirva para tener más control y facilitar su labor es positivo", ha remarcado.