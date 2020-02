Graban y difunden un vídeo en el que dos policías y el dueño dan una paliza y matan a un perro

Un nuevo caso de maltrato animal se ha hecho viral a través de la denuncia en redes sociales. Esta vez se trata de una brutal paliza que acaba con la muerte del perro, un pitbull, a manos de su propio dueño y de dos policías en la localidad de Bosa, en Bogotá (Colombia).

Con la muerte del perro, el caso está siendo investigado por el Grupo Especial para la Lucha Contra el Maltrato Animal (Gelma) de la Fiscalía, tal y como informa la cadena colombiana BLU Radio.

Algunos de los testigos que presenciaron la escena, que también grabaron el vídeo, aseguraron que el perro tenía un comportamiento agresivo. Así, el dueño inmoviliza al perro mientras la policía le da una paliza con patadas y puñetazos hasta que, al final, lo asfixian hasta morir.

CON LA INTENCIÓN DE MARTARLO NO DE PONERLE EL "BOZAL" pero para eso existe "PROTECCIÓN ANIMAL" mordió a un perrito que deambulaba por esas calles, esto sucedió en el OLARTE no tenían que hacerle esto a un ser indefenso... eso depende de el dueño como lo Eduque no de los an👇👇 pic.twitter.com/ICqlWUDBGV — liliana guerrero (@grand_lili) January 17, 2020

En declaraciones a la misma emisora de radio, el hombre cuenta que adoptó al perro pero, debido a su agresividad, acabó con su vida: "No tuve más opción que ahogarlo", aseguró. "No lo hice por gusto, me siento muy mal", dijo. Y añadió: "Estoy muy triste por lo que ha pasado, he recibido muchas amenazas".

A través de Twitter, el Instituto de Protección y Bienestar Animal de Bogotá ha condenado este hecho: "Rechazamos este caso de crueldad contra un perro pitbull en la localidad de Bosa".