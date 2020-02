Soro expresa su defensa de la conservación de carreteras desde lo público

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios de comunicación, después de que delegados sindicales de CCOO y UGT se hayan encerrado este lunes en el Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, en rechazo a la privatización del servicio de mantenimiento, así como por la falta de información sobre los planes de carreteras.

El encierro tiene lugar en la cúpula Guara del Edificio Pignatelli, donde estaba previsto abrir este lunes las plicas de la parte técnica de un contrato de conservación de carreteras.

El consejero ha relatado que desde que está al frente del Departamento, hace cuatro años y medio, se han "mejorado" las condiciones de trabajo y seguridad de las brigadas de conservación, que "están apoyadas desde hace más de una década por contratos de conservación ordinaria porque no puede ser de otra manera".

Según ha detallado, desde que asumió el cargo se han cubierto "todas las bajas de larga duración y por jubilación", algo que "antes no se hacía" de forma que aunque "por ley" no se ha podido aumentar la plantilla, "hemos mantenido la estabilidad y no hemos amortizado ni una sola plaza".

Igualmente, se ha actualizado la orden que regula las guardias continuadas, aquellas que se hacen fuera del horario habitual de lunes a viernes y durante los fines de semana, que "estaba anticuada" porque no se había cambiado desde hace 20 años, guardias que "se hacían en unas condiciones inaceptables, con muy pocas personas", ha dicho Soro.

Ha dicho que "en tiempo récord y en un clima de cordialidad" se consiguió un acuerdo con Comisiones Obreras, UGT y CSIF "y aprobamos el año pasado un nuevo régimen de atención continuada". Según ha apuntado, estas eran dos de las reivindicaciones de los sindicatos.

FLOTA

El consejero ha continuado que la "mayor reivindicación" de los sindicatos era hacer frente a la "situación inaceptable" de los vehículos y maquinaria de conservación porque la flota tiene una antigüedad media de 20 años, una cuestión que se ha afrontado "cuando hemos podido".

Al respecto, ha detallado que se van a destinar 475.000 euros a través de compra centralizada para adquirir 27 turismos y furgonetas para el conjunto de los parques de maquinaria, de los que se podrá disponer "en unos pocos meses".

Además, se va a sacar a licitación un pliego, que "estamos terminando", para la adquisición a través de 'leasing' de 36 máquinas, camiones y retroexcavadoras, con una inversión de 3,7 millones de euros a lo largo de cuatro años.

Ha reconocido que la licitación "llevará meses" y contar con esta maquinaria en la carretera "tardará algo más de tiempo", pero ha remarcado que entre una y otra acción la inversión total es de 4,167 millones de euros.

Asimismo, ha precisado que se ha comunicado a los directores de los parques esta previsión, pero también se ha convocado a las organizaciones sindicales para "ultimar" la relación exacta de las compras.

Según ha dicho Soro, se había convocado una reunión el pasado jueves, 13 de febrero, que se anuló porque los representantes de CCOO no podían acudir, tampoco el viernes, y se fijó para este miércoles, 19 de febrero.

"Esto se les ha olvidado contarlo", ha dicho Soro, en referencia a la exigencia de los sindicatos de que iba a seguir encerrados hasta que fueran recibidos en una reunión. Ha confiado en que acudan al encuentro convocado el miércoles y se llegue a un acuerdo sobre vehículos y maquinaria.

CONSERVACIÓN ORDINARIA

Soro también se ha referido a los contratos de conservación y ha remarcado que existen desde hace 12 años y el próximo mes de julio vencen los existentes por lo que "iniciamos la licitación pública" por el mismo importe que hasta ahora, con la diferencia de que tienen una vigencia de dos años y medio, prorrogables por dos años y medio, "pero no ha habido incremento".

Ha puntualizado que estos contratos también tiene la función "de suministrar material y maquinaria a las brigadas", para apuntar que el pasado lunes, 10 de febrero, acabó el plazo de presentación de ofertas y este lunes se iban a abrir los sobres.

"No voy a cuestionar en ningún momento las dinámicas y estrategias sindicales, las respeto mucho", pero ha considerado que su Departamento está "legitimado" para afirmar que los contratos de conservación ordinaria "no pretenden privatizar nada, sino apoyar nuestra fórmula fundamental de conservación a través de las brigadas".

OBRA NUEVA

El consejero también ha respondido a los sindicatos en lo que se refiere a su crítica de que se habían enterado por la prensa del nuevo plan de carreteras, algo que "no responde a la realidad".

Soro ha contado que el viernes pasado, 14 de febrero, se reunión en su despacho con los secretarios generales de UGT y CCOO en Aragón, Daniel Alastuey y Manuel Pina, a quienes les informó tanto de la previsión de un plan ordinario de inversión y refuerzo del firme con cargo al presupuesto de la Comunidad autónoma, como de otro extraordinario.

El consejero ha comentado que, por un lado, se ha trabajado en concretar qué actuaciones se van a desarrollar desde ahora hasta el año 2025 con cargo al presupuesto ordinario. Por otro, puesto que "somos incapaces de hacer frente al déficit en inversión en carreteras que ha sufrido Aragón desde los años 80" solo con ese presupuesto ordinario, el Departamento ha estudiado desde agosto diferentes fórmulas para un plan extraordinario.

Soro ha detallado que han concluido que solo se puede acudir a la concesión de obra pública. "No hay legalmente otra posibilidad de hacerlo", ha afirmado. El objetivo es "dar un vuelto a la situación de las carreteras, evitar que haya accidentes y apoyar el desarrollo económico y social" de la Comunidad autónoma, ha agregado.

Su intención es renovar diez itinerarios de la red de carreteras autonómicas a través de concesiones y después que esas empresas se encarguen de la conservación de ellas. El resto de la conservación se desarrollará por las brigadas y sus 400 trabajadores por lo que "estaríamos garantizando su trabajo", ha apostillado.

Soro ha apuntado que el porcentaje de red donde se actuarían mediante concesión estará entre el 27 y 29 por ciento del total, con una inversión inicial de 300 millones de euros, "y luego la conservación ordinaria y extraordinaria".

Ha aclarado que el miércoles pasado se reunión con empresas constructoras para exponer estos planes y el viernes se los dio a conocer a los responsables de UGT y CCOO en la Comunidad autónoma, para expresar su "respeto" por el trabajo y la lucha sindical, pero también considerar necesario dar a conocer "lo que ha pasado estos días".