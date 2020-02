Andrea, soltera de 'La isla de las tentaciones', critica a Ismael por sus mentiras: "Ya no sé quién es el falso"

Este jueves tuvo lugar el reencuentro de los participantes de La isla de las tentaciones seis meses después de vivir la experiencia. Las parejas pudieron mostrar y explicar a la audiencia cómo estaban sus relaciones actualmente.

Algunos sorprendieron por su situación actual, como Fani y Christofer que, tras la infidelidad de ella, han vuelto a estar juntos. Y a Ismael y Andrea les ha pasado algo parecido, aunque en menor medida, pues parece que se han visto en varias ocasiones e incluso han dormido juntos.

La audiencia se quedó boquiabierta con estas afirmaciones, pues la catalana le fue infiel con Óscar, con quien parece que continúa su noviazgo. Sin embargo, quien también se sorprendió fue Andrea Martínez, una de las solteras del programa que tuvo algo más que una amistad con Ismael.

Al parecer, ambos se habían visto y avanzado un poco más con su relación después de La isla de las tentaciones, pero lo que no sabía ella era que él se había encontrado con su ex. Por ello, cargó contra Ismael a través de sus stories de Instagram.

"Estoy flipando. Lo de que no quería venir a mi casa... Mira, como abra la boca, va a salir perdiendo hasta Cristo", comenzó Andrea. Y es que Ismael aseguró que se había quedado a dormir en casa de su expareja porque no quería irse con ella.

"Yo ya no sé quién es el falso en esta historia, pero a mí no me van a dejar de retrasada, eso lo tengo más claro que el agua", continuó, como asegurando que no sabía quién mentía más, si Ismael o su exnovia. "Para empezar, tú no te vas a casa de alguien si no te da la gana. Te vas a un AirBnB, a un motel, a un hostal o debajo de un puente. Y encima no le dices a la otra que yo te estoy diciendo que vengas. O sea, ¿perdona? Yo flipo".

Captura de una historia de Instagram de Andrea Martínez. ANDREAMTZDELAPERA / INSTAGRAM

"Ahora mismo me siento engañada y solo tengo que decir que tal para cual. Menudo circo", concluyó Andrea Martínez en sus stories. Se desconoce si en El debate de las tentaciones estarán también los solteros y solteras protagonistas, además de las parejas, pero si es así, la vasca tendría la oportunidad de decirle todo esto a la cara a Ismael.