Instalada la banda ancha de Internet en todo el Valle de Valderredible

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, junto con el consejero de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, Francisco Martín, y el alcalde, Fernando Fernández, ha visitado el municipio para comprobar la puesta en marcha del nuevo servicio y explicar a los vecinos sus ventajas.

El jefe del Ejecutivo ve en esta medida "un paso más para conectar con el mundo a Valderredible" y, en su opinión, "ya no habría demasiadas disculpas" para que este municipio continuara con "la sangría poblacional" de los últimos años, que ha dejado el censo en apenas 990 habitantes.

"Tiene espléndidas carreteras, escuela centralizada con equipo de maestros reforzado, dos consultorios médicos, hospital en Reinosa a 20 minutos, banda ancha para que la gente pueda llevar desde aquí sus negocios, farmacia, etc Además, tiene una historia maravillosa, románico, ermitas rupestres, el origen del español, el río Ebro, una zona con extraordinaria calidad para vivir y muy saludable. Ahora tiene las condiciones para que no nos digan, a veces con razón, que nos tenemos que ir de los pueblos porque no tenemos nada", ha dicho.

Finalmente, el presidente ha reiterado el compromiso del Gobierno con la lucha contra la despoblación y con dotar a los pueblos de los mismos servicios y facilidades que existen en las ciudades.

SOLUCIONES A LA DESPOBLACIÓN

Por su parte, Fernando Fernández ha agradecido la apuesta del Gobierno de Cantabria por que Valderredible sea una "tierra de oportunidades" tanto para los habitantes del valle como para quienes quieran iniciar en él un proyecto empresarial y personal.

En relación al problema de la despoblación en las zonas rurales, el alcalde ha urgido a adoptar "soluciones concretas" como ésta de la que ya se beneficia el Ayuntamiento de Valderredible, la banda ancha de Internet, que no solo permite la conectividad de los vecinos, sino también la "teleformación" de los jóvenes para que las generaciones "mejor preparadas" no se tengan que marchar de los pueblos por falta de servicios.

El alcalde ha anunciado que a esta medida en el ámbito de las nuevas tecnologías se sumará, próximamente, la renovación de los equipos del telecentro de Polientes, que financiará igualmente la Dirección General de Transporte y Comunicaciones.

Por último, ha recordado que Valderredible va a representar a Cantabria en la Comisión de Despoblamiento de la Federación Española de Municipios y Provincias, una encomienda que el municipio asume con "responsabilidad y honor".

CONECTA CANTABRIA

También han estado presentes en la visita el director general de Transportes y Comunicaciones, Felipe Piña; varios miembros de la Corporación local y el CEO de NetCAN Technologies, la empresa instaladora, Fernando Gaspar, entre otros.

Felipe Piña ha recordado que el plan 'Conecta Cantabria' se puso en marcha en 2017 con el objetivo de llevar Internet de alta velocidad al conjunto del territorio regional.

En el caso de Valderredible, ha explicado, el primer núcleo conectado a este servicio, ese mismo año, fue Polientes y, a partir de ahí, se decidió extenderlo al resto de pueblos a través de la orden de subvenciones para apoyar el despliegue en las zonas más inaccesibles.

Piña ha destacado que, desde su puesta en marcha en todo el valle hace dos semanas, ya se han producido 20 nuevas altas y hay numerosas solicitudes en espera. Además, ha adelantado que NetCAN va a instalar la banda ancha de forma gratuita en tres centros de interpretación del municipio.

VALDERREDIBLE, CONECTADO A 100 MB POR SEGUNDO

Valderredible, con más de 300 kilómetros cuadrados de superficie, es el municipio con mayor extensión de Cantabria y, desde ahora, la totalidad de sus 52 núcleos de población y cerca de 1.000 habitantes disponen ya de Internet de alta velocidad (Polientes cuenta con ello desde 2017).

Se han instalado 13 nodos en Villaescusa de Ebro, Ruanales, Castrillo, Rocamundo, Quintanilla, Navamuel, Revelillas, Sobrepeña, Villanueva de la Nía, San Andrés de Valdelomar, La Puente del Valle, Bárcena de Ebro y Camesía, cada uno de ellos con capacidad para dar conexiones de 100 Mb por segundo y servicio de TV de pago.

El programa 'Conecta Cantabria' ha permitido, con una inversión total de 327.365 euros, la integración digital de 11 municipios rurales de la Comunidad Autónoma que, en su conjunto, abarcan una extensión de casi 100 kilómetros cuadrados (el 18 por ciento del territorio regional) y una población superior a los 12.000 habitantes.

TELECENTRO DE POLIENTES

Por otro lado, el departamento que dirige Francisco Martín se encuentra en estos momentos redactando el proyecto técnico de renovación del telecentro de Polientes, con un presupuesto de 24.000 euros.

Además y en respuesta a la petición del Ayuntamiento de Valderredible, en el mes de marzo financiará un curso de formación en contenidos digitales, multimedia y plataformas online, con una aportación económica directa e indirecta de casi 10.000 euros.