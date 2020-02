El PP pide a la consellera de Salud que aclare "si cesará" al gerente del 061 por la gestión de los aviones ambulancia

Así lo ha expresado Marí durante la comparecencia a petición propia de la consellera para informar sobre las cinco sanciones interpuestas a la empresa Eliance por no cumplir con lo establecido en el pliego de condiciones del concurso público.

En detalle, los cinco expedientes sancionadores que se abrieron a la empresa Eliance, suman más de tres millones de euros, exactamente un total de 3.043.935,15. Gómez ha especificado que la sanción mayor ha sido de 1.665.000 euros por la antigüedad del avión de Mallorca, que tenía 22 años cuando el pliego de condiciones exige un máximo de diez.

Ante esto, la diputada del PP le ha reprochado a la consellera sus "continuos cambios de versión" en cuanto al incumplimiento del contrato de transporte aéreo, a pesar de tratarse de un tema "sumamente serio" y le ha preguntado "¿por qué adjudicó a Eliance el servicio sabiendo que no acreditaba que sus aeronaves pudieran volar en instrumental y multipiloto?".

Además, Marí ha añadido que este contrato es para un "servicio esencial" para los ciudadanos de las Islas, valorado en 25 millones de euros, "cuya adjudicación ha estado viciada desde un inicio". "Ustedes lo sabían y han tardado más de un año en tomar medidas", ha dicho la 'popular'.

Por su parte, la consellera de Salud ha dicho que el tema "es muy complejo". Así, ha matizado que en la redacción de los pliegos establecidos en el concurso "se exigió muchísimo" para mejorar el servicio. Es más, ha asegurado que los aviones ambulancia "son los mejores" de España y que, en todo momento, el gerente del 061 ha estado en contacto con la empresa Eliance, "sobre todo cuando hubo indicios de incumplimiento con los pliegos".

Sin embargo, la diputada 'popular' ha asegurado que "el seguimiento exhaustivo del contrato no ha sido así". "No han hecho este seguimiento hasta que no han salido a la luz todas estas irregularidades", ha afirmado, para después detallar que fueron "sindicatos y profesionales sanitarios quienes denunciaron este hecho".

Es más, Marí ha concretado que tanto Simebal como Satse solicitaron por escrito el cese del gerente 061, Antonio Bellver Julià, "por su falta de capacidad como director ejecutivo del pliego para resolver los hechos denunciados y por su deslealtad como gerente del 061 con los sanitarios que medicalizan el helicóptero de Ibiza".

Pese a todo, la consellera Patricia Gómez se ha reafirmado en su posición de que "no ha puesto en duda la actuación del 061" y ha afeado al PP su discurso sobre la posibilidad de que tanto sanitarios como pacientes hubiesen estado en peligro por el uso de aviones ambulancia entre las Islas.

Por su parte, el diputado de Ciudadanos Juan Manuel Gómez ha agradecido a la consellera que comparezca a petición propia, pero a la vez ha mostrado su preocupación ante la afirmación de la titular de Salud de que "tal vez esta situación pueda volver a pasar".

"Damos un voto de confianza pero ahora que se están redactando unos nuevos pliegos de condiciones, es cuando se debe poner la máxima atención", ha reclamado Juan Manuel Gómez. Ante esto, ha remarcado que la conselleria tiene "otra oportunidad para hacerlo bien". Por ello, le ha exigido autocrítica con lo sucedido para así evitar "la alarma social y sanitaria".

"INTERNACIONALIZACIÓN DEL SERVICIO"

Desde Unidas Podemos, a través de su diputada Antonia Martín, han solicitado que el Govern trabaje en la "internacionalización" del servicio. "Es un reto inmenso, pero se debe trabajar por una solución para los profesionales sanitarios y los enfermos", ha explicado. En este aspecto, Martín ha hecho referencia a los continuos litigios externos e internos entre las empresas Eliance y Babcock, las dos únicas que ofrecen este servicio de transporte aéreo sanitario en España.

A esta petición de internalización del servicio se ha unido la diputada de Més per Menorca Patricia Font porque "los propios trabajadores de las empresas Eliance y Babcock siempre están litigando". "Si no puede ser, igual se podría recurrir a empresas internacionales", ha sugerido. Por último, Font ha recalcado que su partido no ha creado "alarmismo" sobre este tema.