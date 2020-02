Unides Podem creu que Zaplana ha sigut "promotor d'un model de corrupció" i el PP "no té ideologia, té cartera"

En declaracions als mitjans, Davó ha afirmat que Zaplana "és la hipèrbole" d'eixe model, i ha recordat expresidents com Francisco Camps o José Luis Olivas, a més dels tres expresidents provincials Carlos Fabra, Alfonso Rus i José Joaquín Ripoll, així com que "un terç dels consellers del PP han estat imputats o condemnats per corrupció".

"El que estem veient és el que hem denunciat moltes vegades, que el model del PP és un model de govern estructurat entorn de la corrupció i el balafiament, que tenim el partit més corrupte d'Europa i ens han demostrat que no tenen ideologia, que tenen cartera", ha agregat la síndica.

Així, ha assenyalat que s'està veient en el sumari "un model sistèmic per a delinquir" amb tot un "entramat d'empreses" que és "una barbaritat". "No es tractava ja d'una ideologia que pensara que uns models són millors que uns altres, sinó que servia per a enriquir-se personalment", ha insistit.

Davó ha subratllat que el PP s'ha "organitzat a la Comunitat Valenciana de forma molt estructurada per a acabar enriquint-se ell i les butxaques dels seus amics" mentre anava "llastrant econòmicament" la regió.

"Per sort -ha prosseguit- els valencians van dir prou, estem passant pàgina però ens queda la hipoteca que ens han deixat i que encara es nota en la gestió del Consell per a poder traure les coses endavant".

Des del 2015 el Botànic va començar "a dignificar les institucions", segons la portaveu d'Unides Podem, i s'ha "passat pàgina d'aquesta història negra de la Comunitat Valenciana que, a més, llastra en l'econòmic i en l'ètic".