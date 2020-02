Vaquerizo recuerda su primer empleo en 'El hormiguero': "Manejaba marcadores en partidos de fútbol americano"

Un colaborador, El Monaguillo, y otro que lo fue, Mario Vaquerizo, fueron los invitados de este martes en El hormiguero. Ambos visitaron el programa de Antena 3 para repasar con Pablo Motos sus mejores actuaciones en Tu cara me suena cada viernes.

Tras la entrevista, fue el turno de la sección 'Yo x ti, tú por mí', protagonizada por Trancas y Barrancas, donde esta temporada están dejando al descubierto algunas aficiones y secretos de invitados y presentador.

Algunas destacadas fueron la de Carmina Barrios y su pasión por el tabaco, la afición de Pablo Motos por abrazar árboles, o la curiosa obsesión de Luis Tosar por las aspiradoras.

Esta semana ha sido el turno de Vaquerizo, que gracias al test contó a los espectadores uno de sus primeros empleos antes de dedicarse al mundo artístico. Barrancas le preguntó al Monaguillo: "¿Qué empleo tuvo Mario antes de dedicarse al artisteo?".

Trancas y Barrancas someten a @elmonaguillo y a #MarioVaquerizo con las preguntas más comprometidas #TuCaraMeSuenaEHpic.twitter.com/K5zSn94EwZ — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 11, 2020

Le dieron tres opciones que fueron: "Manejando el marcador en partidos de fútbol americano, árbitro de hockey sobre hierba o utillero del Rayo Vallecano". El colaborador de El hormiguero comentó que "¿sabes qué pasa? Que Mario y yo pasamos muchas horas juntos y esta me la sé, es la primera".

El cómico acertó, y el marido de Alaska explicó que "yo no sabía ni jugar al fútbol americano ni usar los ordenadores, me lo inventé todo, como siempre". Y continuó recordando que "como no sabía dar a las teclas, dije que estaba roto y que lo tenían que arreglar. Lo hicieron y me llevé un dinerito".

Otra de las curiosidades que descubrieron las hormigas es que Vaquerizo, antes de actuar en el teatro "bebe agua de la Virgen de Lourdes"; o el delito que cometía El Monaguillo cuando era pequeño: "Robaba cera de la iglesia".

A lo que el cómico respondió que "con la cera calentita de las velas hacía una pelota, pero un día el cura me descubrió. Eso sí, por eso no me llaman El Monaguillo".