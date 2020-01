Pablo Motos, en 'El hormiguero': "Tuve una época mística en la que abrazaba árboles desnudo"

Pablo Motos sorprendió a los espectadores y a su invitada de este miércoles, Alaska, con una confesión que pocos se esperaban y que, gracias a las hormigas, todos la conocieron.

Tras la entrevista a la invitada, Trancas y Barrancas le hicieron un cuestionario a la cantante y al presentador que consistía en acertar más cosas sobre la vida del otro, como ya le hicieron en el primer programa de 2020 a Carmina Barrios.

Una de las preguntas que le hicieron a Alaska fue: "En la época mística de Pablo, ¿qué practicó más?", y las hormigas le dieron tres opciones: "Conciertos de cuenco tibetano, abrazar árboles desnudo o besar vacas".

Entonces Motos afirmó: "No podemos hacer más esta sección, ¿metéis todo lo que os he contado?", mientras que Trancas le decía que "¿cómo quieres que la hagamos sino?". Entonces el presentador añadió que "consultarme y decirme si me parece bien" preguntar estas cosas, pero Barrancas le dijo que "también le preguntamos a tu mujer".

Trancas y Barrancas retan a Pablo Motos y a #Alaska con preguntas muy personales 🤪 #AlaskaEHpic.twitter.com/ZneN4IWNmr — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 15, 2020

Alaska se decantó por la primera, conciertos de cuenco tibetano, pero ante la negativa de Motos, eligió "abrazar árboles desnudo", provocando la risa del presentador, las hormigas, la invitada y el público.

"Tengo que decir una cosa, creo que no soy el único que hay en este plató que lo hizo, el regidor de este programa". Éste explicó que "nos reuníamos por la noche e íbamos a un sitio a abrazar unas encinas gigantes para tener contacto con la tierra".

Regidor de 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Confundió a Sergio Ramos con Guti

Otra de las preguntas que descubrieron otro 'secreto' de la vida de Motos fue que "cuando Pablo conoció a Sergio Ramos, ¿qué le pasó?", y dieron tres opciones: "Le felicitó por la Liga que había ganado con el Barça, se pensó que era Guti durante toda la noche, o se pensó que era un camarero y le pidió un cubata".

La cantante eligió la opción del camarero, pero Motos negó con la cabeza y admitió que "le confundí con Guti". Y a continuación dio la explicación.

"Fue antes de que Sergio y yo nos hiciésemos amigos. Yo tenía amistad con Pepe Reina, y siempre que venía quedábamos. Además, su cumpleaños es el mismo día que el mío y fuimos a cenar". Y añadió: "Pepe me invitó a una reunión donde estaban los jugadores de la selección española que acababan de ganar el Mundial".

"Ahora menos, pero me liaba mucho con los futbolistas. Le vi [a Ramos], me cayó de puta madre, estuvimos charlando y me hice una foto. Cuando vine al programa les conté que había estado toda la noche con Guti", provocando las risas de todo el plató.

"Estos me decían que no podía ser. Pero solo fue esa vez", mientras les comentaba a las hormigas que "me he puesto a sudar idiotas". Trancas concluyó diciendo que "la anécdota es buenísima Pablo".