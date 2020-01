Carmina Barrios, en 'El hormiguero': "Empecé a fumar con siete años. Recogía colillas de las paradas de autobús"

La primera invitada de 2020 en El hormiguero fue Carmina Barrios. La madre de Paco León visitó este martes el programa de Antena 3 para presentar su nueva película, El silencio del pantano, que se estrenó el 1 de enero y en la que interpreta a una narcotraficante: "Una mujer con dos cojones", afirmó.

Eso sí, aclaró que, en casa, a sus hijos [María y Paco] les intimida más bien poco ya que "se chulean de mí y me dicen que estoy loca", afirmó la actriz.

Tras la entrevista, fue el turno de Trancas y Barrancas, que le hicieron un cuestionario a la invitada y a Pablo Motos que consistía en acertar más cosas sobre la vida del otro.

La pregunta más sorprendió al presentador fue: "¿A qué edad comenzó Carmina a fumar?", dando como opciones a los 4 años, a los 7 y a los 9. Con cara de sorpresa, Motos miró a las hormigas y contestó en todo de duda: "¿A los 9 años?". La invitada le miró y negó con la cabeza. A continuación, entre carcajadas, le contestó que "a los 7, pero tiene su cosa. Lo voy a explicar".

"Mis abuelos estaban en el pueblo, no tenían paga y se los trajo a casa mi madre porque eran muy mayores. Ella le daba un dinero a mi abuelo para que fuera a la cantina a beberse algo y para tabaco picado", recordó la actriz.

Que continuó contando que "mi madre le decía que fumaba mucho y yo no quería que se quedara sin tabaco. Entonces me iba a las paradas de los autobuses a coger las colillas, las abría y se lo metía en la petaca". Y añadió que "el último que cogía, era para mí, y me lo fumaba".

Trancas y Barrancas retan a #CarminaBarrios y a Pablo Motos con preguntas muy personales #CarminaBarriosEHpic.twitter.com/kGI3EUgD5d — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 7, 2020

Otra pregunta, para Carmina, fue sobre que tratamiento de belleza había probado el presentador. Ella afirmó que "planchado de papada", pero Motos la corrigió y le contó la anécdota de como le "tiñeron las pestañas. Me duró tres meses y todos se reían de mí", recordó.

Al presentador le preguntaron que no podía faltar en la nevera de su invitada, y acertó señalando la respuesta de "yogur y anchoas". La siguiente fue el anterior trabajo de Motos antes de empezar en la radio y Barrios eligió la correcta: "Fue limpiacristales". El presentador contó que "eran los de un hospital. Me agobiaba mucho cuando llovía porque tenía que volver a limpiarlo entero, y tenía cuatro plantas".

"¿Qué quería ser Carmina de mayor cuando era pequeña?", le preguntó una de las hormigas a Motos, que contestó, acertando, "azafata de vuelo". En la siguiente, sobre el presentador, le ofrecieron a Barrios más opciones de lo normal [aumentando de tres a cinco], ya que era "¿Con qué ha estado Pablo Motos a punto de morir?".

La invitada indicó que "todas las anteriores son correctas [de hipotermia en el mar, ahogado con bolas de corchopán, insolación y limpiando un arma en la mili]" mientras Motos afirmó con la cabeza entre risas.