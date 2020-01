Luis Tosar habla de su curiosa obsesión, en 'El hormiguero': "Tengo pasión por las aspiradoras"

Anna Castillo y Luis Tosar fueron los primeros invitados de esta semana en El hormiguero. Los actores acudieron al programa de Antena 3 para presentar su nueva película, Adú, producida por Telecinco Cinema y que se estrena este viernes 31 de enero.

En este 2020, la sección de las hormigas Trancas y Barrancas llamada 'Yo x ti, tú por mí', ha conseguido sacar a la luz algunas curiosas confesiones de sus protagonistas, como la de Carmina Barrios y su pasión por el tabaco o la afición de Pablo Motos por abrazar árboles.

Este lunes, los espectadores del programa descubrieron que Tosar siente auténtica pasión por las aspiradoras. "¿Qué tienen que te mola tanto?", quiso saber Motos. El actor le respondió que "soy un poco maniático de la limpieza y el orden. La aspiradora entra dentro de este terreno. A lo largo de mi vida he tenido bastantes y me he ido obsesionando un poco con ellas".

Su compañera, Anna Castillo, acertó la respuesta porque "te ha estado hablando de aspiradoras y te ha enseñado fotos en el móvil", señaló Trancas. La actriz explicó que "a mí también me gustan mucho las aspiradoras y un día se lo dije a Icíar Bollaín, de casualidad, y me dijo que hablara con Luis".

Anna Castillo y Luis Tosar, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

La joven también confesó en El hormiguero su primer robo. Tosar afirmó que había sido "maquillaje de lujo", pero falló mientras Castillo exclamaba "¡Que no hombre, que no!".

"Fui con una amiga y queríamos investigar el mundo tampón y decidimos robarlo. Lo hice y me pillaron, me metieron en un cuartito y pasé una vergüenza...", recordó la actriz.