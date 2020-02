Así fue el debut de Fiama ('La isla de las tentaciones') como pretendienta de Rubén Poveda en 'MyHyV' con 19 años

Fiama es una de las participantes de La isla de las tentaciones que más revuelo ha causado. Dentro del programa no llega al nivel de Fani o Andrea, pero su paso por el reality y sus relaciones fuera del espacio han sido muy comentadas. Pero antes de poner a prueba su pareja, tuvo un pasado televisivo: fue pretendienta de Mujeres y hombres y viceversa.

La canaria conoció a su novio Álex Bueno en 2018 en el programa de citas, pero ella debutó en el programa de citas en junio de 2012, cuando tenía 19 años, para conocer a Rubén Poveda. Y su paso por el espacio presentado por Toñi Moreno (entonces lo conducía Emma García) fue tan breve como polémico.

Según explicaron, el tronista la conoció en la discoteca donde ella trabajaba como gogó y camarera y fue él quien la invitó a que participara en el programa para que luchara por su corazón. "Me quiero llevar bien con todas, pero no vengo a hacer amigas”, se presentó Fiama con sinceridad y muy tajante.

Tal y como compartió Telecinco en un vídeo, en su primera semana ya demostró que tenía claro su objetivo de conquistar a Rubén Poveda, pues tuvo una fuerte pelea con Cristina Gadea, una de las pretendientas favoritas del chico.

Fiama no solo protagonizó discusiones con sus compañeras, también con su tronista, demostrando que no se callaba nada y que era completamente sincera.

Rubén Poveda y Fiama en 'Mujeres y hombres y viceversa'. MEDIASET

Pero no todo fueron peleas y problemas, la participante de La isla de las tentaciones también tuvo citas con su interés amoroso. A pesar de que nunca llegaron a besarse, los abrazos, caricias y las muestras de cariño que se daban demostraron que tenían mucha complicidad. De hecho, tanto ella como Cristina Gadea eran las pretendientas favoritas de Rubén Poveda.

Sin embargo, Fiama no se sentía valorada por su tronista y en agosto de 2012, solo dos meses después de entrar, decidió abandonar. Salieron a la luz unos rumores de que la canaria seguía manteniendo una relación con su exnovio, Cristofer (curioso nombre), algo que ella se esforzó en negar. Pero por mucho que se defendiera a capa y espada, no se sintió apoyada por nadie.

Rubén Poveda intentó que no se marchara y le ofreció tener una cita para aclararlo todo, pero Fiama, totalmente convencida de que Mujeres y hombres y viceversa había acabado para ella, dijo adiós al programa. "Te podré gustar, pero creo que no estoy siendo valorada como me merezco", concluyó antes de marcharse.

El regreso de Fiama a 'MyHyV'

Fiama y Lukas Ablático en 'Mujeres y hombres y viceversa'. MEDIASET

En 2016, cuatro años de su primera experiencia, la canaria (que ya tenía 23 años) decidió volver al dating show de Mediaset para pretender a Lukas Ablático, de quien dijo que era un "chico jovencito" con "las ideas muy claras". Sin embargo, su relación tampoco terminó de fraguarse, pues ella volvió a marcharse porque él "tenía muchas inseguridades" y no podía aguantar que no confiara en ella (algo que curiosamente le está pasando con Álex Bueno en La isla de las tentaciones).

Poco después, Iván González, tronista y exconcursante de Supervivientes 2017, pidió a Fiama que fuera su pretendienta, pero ella lo rechazó porque ya había salido con un amigo suyo que hablaba muy mal de él.

Ana Anginas y Fiama en 'Mujeres y hombres y viceversa'. MEDIASET

Ese mismo año, Fiama continuó ligada al espacio, esta vez como tronista de verano. Durante esta época estival no congenió demasiado bien con su compañera de trono, Ana Anginas, y en más de una ocasión se pelearon en el programa. Esta vez salió de la mano de Xavi, con quien mantuvo una breve pero intensa relación.

Pero Álex Bueno y Fiama se conocieron en Mujeres y hombres y viceversa, por lo que ella regresó al programa. En 2018, la canaria pretendió al tronista y en diciembre se marcharon juntos de la mano. Esta relación duró, como mínimo, hasta La isla de las tentaciones, aunque el corazón de Fiama en la actualidad no está claro a quién pertenece.