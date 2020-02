Andrea, de 'La isla de las tentaciones', harta de las críticas: "¿Qué os pasa? ¿Por qué os molesta todo?"

Andrea Gasca, una de las participantes del programa La isla de las tentaciones que más está dando que hablar, se ha cansado de la exposición mediática que está sufriendo, ya que afirma que recibe mensajes vejatorios a través de redes sociales todos los días.

El origen de todo viene debido a que, desde el primer episodio, la catalana inició una relación amorosa con uno de los solteros del programa, Óscar. El romance ha continuado durante todas las emisiones, dejando a su ya expareja Ismael Nicolás en una situación difícil.

A través de varias historias en su perfil de Instagram publicadas este martes, Andrea ha decidido plantarle cara a las críticas: "Me gustaría que me aclaraseis una cosita que no entiendo, ¿por qué os molesta todo? Si yo lloro, os molesta, si Fani se ríe, os molesta. De verdad, ¿qué os pasa?".

A pesar de afirmar que trata de tomarse los reproches con humor, Andrea ha proseguido: "La situación y la maldad de la gente me parece preocupante. Después la mala soy yo porque me haya gustado otra persona y haya querido dejar a mi pareja".

"Los que estáis por ahí detrás de una pantallita criticando todo el día, sacando todo ese odio y esa maldad que tenéis dentro (...) os recuerdo a todos vosotros que una persona se basa en muchos más valores aparte de la fidelidad y el respeto. Y esos valores por aquí no los estoy viendo, escasean un poquito", ha concluido.

Por último, ha añadido una captura de un seguidor suyo que le criticó por llevar ropa de Primark, para demostrar que haga lo que haga va a recibir comentarios contra ella.

Captura de pantalla de una historia del Instagram de Andrea. ANDDREAGB / INSTAGRAM

De esta manera ha tratado de cerrar la polémica sobre su paso por La isla de las tentaciones, aunque es probable que sus respuestas provoquen más revuelo entre los espectadores del programa.