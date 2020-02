Almeida bloquea el dinero que recibían 20 colectivos sociales

El Ayuntamiento de Madrid ha retirado la subvención nominativa a una veintena de proyectos sociales que, al menos durante este año, paralizarán sus actividades por falta de presupuesto. De ellas, un 40% estaban dedicadas a la integración social de personas vulnerables como menores, mayores en soledad, familias sin recursos o mujeres migrantes en los barrios madrileños. El porcentaje restante (60%) era concedido a las asociaciones vecinales, unas dotaciones que el alcalde ya advirtió que eliminaría de los presupuestos aprobados el pasado mes de diciembre ya que eran concedidas "a dedo".

Sin embargo, para Más Madrid es una reducción "injustificada" de los servicios, ya que se han cortado de raíz programas que las entidades llevan haciendo desde hace años. "El Gobierno de Almeida y Villacís ha decidido eliminar servicios que se estaban ofreciendo en diferentes barrios de Madrid a la ciudadanía, en muchos casos a población vulnerable. Casualmente, algunos distritos del sur son los más castigados, como Carabanchel o Usera. Es una eliminación política e ideológica", denuncia la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre.

Pero el gobierno municipal defiende que "esta bajada [1.599.104 euros] no va a suponer ninguna merma en la atención social, ni en la prestación de servicios, sino un mayor control del gasto y una mayor transparencia". Para ello –informa el área de Hacienda–se han tomado dos medidas: que los servicios dejen de pagarse como subvención y pasen a ser contratos y que las subvenciones pasen de ser nominativas a ser de concurrencia competitiva. Es decir, en lugar de conceder las ayudas a proyectos aleatorios, estos deberán presentarse a concurso público.

Un argumento que no convence a Más Madrid: "Si fuera cierto que retiran estas subvenciones por una cuestión de procedimiento publicarían las convocatorias", responde Maestre. Uno de los distritos más afectados por los recortes de este año es Carabanchel. Y, según Más Madrid, no hay crédito destinado a esas presuntas convocatorias en los programas de gasto correspondientes del Presupuesto. Por otro lado, "una convocatoria de subvenciones de este tipo puede llevar seis meses de proceso, suponiendo que la línea esté incluida en el Plan Estratégico de Subvenciones, que dudamos de que esté", dicen.

En consecuencia, proyectos como el de campamento para mujeres que desarrollaba la asociación de Opañel están actualmente paralizados. La actividad que llevaba tres años en marcha trabajaba con familias en exclusión social. "Son personas que no tienen los recursos mínimos. Ni siquiera han cruzado antes el Manzanares", cuenta la presidenta de la asociación, Begoña Moreno, quien les ha acompañado estos años lugares donde nunca hubieran estado, como teatro, parque de atracciones o centros comerciales. "No nos han dado una explicación de por qué nos retiran la ayuda, es increíble que no haya voluntad política en esto... seguramente acaben de nuevo en los servicios sociales", lamenta.

El Consistorio se ahorra casi un millón y medio de euros. 20minutos

Subvenciones "a dedo"



El equipo de Almeida incide en el "estricto control" sobre la concesión de las subvenciones nominativas. Así queda reflejado en el Presupuesto 2020 que disminuye la previsión de subvenciones nominativas desde esos 47 millones de euros a 34 millones , prácticamente el 30%. "Lo que no estaba justificado es que las subvenciones nominativas se hubiesen incrementado en un 180% en cuestión de cuatro años", dice el área de Hacienda.