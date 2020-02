Beatriz Pino apela a "ser generosos" y anticipa que Cs no se diluirá en el PPdeG: "Aquí nadie se va a comer a nadie"

En una entrevista concedida a Europa Press después de que el PP gallego rechazase la propuesta pero asegurase que sus siglas están abiertas a los dirigentes de Ciudadanos, Beatriz Pino (Vigo, 1975) subraya que son "partidos diferentes" y apela a ser "generosos" por "ambas partes".

"Tendrá que ser un ejercicio de generosidad y en ningún caso va a pasar por que ninguna fuerza quede diluida. Aquí nadie se va a comer a nadie", sostiene la política viguesa, que asegura que de lo que se trata es de "aunar fuerzas" entre "constitucionalistas" para "combatir el separatismo".

En un contexto en el que dirigentes del PP estatal sí ven con buenos ojos la propuesta de Ciudadanos, Beatriz Pino ha considerado que ahora quien deben consensuar su postura son el líder del PP, Pablo Casado, y el jefe de filas del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo. "Otra cosa es que se pongan de acuerdo el señor Casado y el señor Feijóo, por es bien sabido y conocido por todos que en este punto difieren", señala.

RECHAZA "LÍNEAS ROJAS"

Beatriz Pino ha respaldado este acuerdo preelectoral que implicaría al Partido Popular pero rechaza posicionarse sobre posibles pactos posteriores a la cita con las urnas ya sea con ésta u otras fuerzas. De hecho, se limita a afirmar que no quiere anticipar "líneas rojas". "Cuando llegue ese escenario se valorará y se hará siempre lo que se considere mejor para los ciudadanos", indica.

Con todo, marca distancias con el Partido Socialista al considerar que el PSdeG "está siendo plenamente cómplice de lo que el sanchismo está haciendo a nivel nacional" por sus acuerdos con fuerzas como el BNG, ERC o Bildu.

"Me revuelve las tripas pensar que aquí podamos ver un gobierno que replique lo que estamos viviendo a nivel nacional", manifiesta. "Si lo que nos vamos a encontrar" en Galicia es a un PSOE "que sigue echado en brazos y apoyando tesis y mantras nacionalistas y separatistas, que no nos busque nadie porque no nos van a encontrar ahí", indica.

CENTRO LIBERAL Y REGENERACIÓN

En la entrevista, además, Beatriz Pino defiende la autonomía de su formación, a la que ve capaz de ocupar el espacio del "centro liberal" también en Galicia y recuerda nació con "la idea clara" de aportar "regeneración" a la política frente al "viejo bipartidismo", cuestión que también ve necesaria en la Comunidad gallega.

"Me remito a los ERE en Andalucía, a los casos de corruptelas varias en Galicia por parte de cargos del PP, de los que era conocedores Feijóo y su gobierno", ha señalado en una intervención en la que ha criticado que el PPdeG no hiciese "nada" para acabar con estas prácticas, de las que ha puesto como ejemplo a la "familia Baltar".

PRIMARIAS EN CIUDADANOS GALICIA

Independientemente de los acuerdos que la formación pueda alcanzar, la Secretaría de Organización de Ciudadanos Galicia prevé que se mantengan los procesos internos que marcan sus estatutos de cara a su preparación para posibles procesos electorales.

En este contexto, Beatriz Pino defiende la democracia interna de su formación para la elección de sus candidatos a través de "primarias". "Será la afiliación, de forma democrática con su voto, la que elija quién es la cara que quiere que la represente en estos comicios", indica la política viguesa, que no teme que un posible adelanto electoral por parte de Núñez Feijóo pueda perjudicarles. "Como si se convocan mañana mismo, estaremos preparados", subraya.

Además, no se descarta para optar a este proceso interno aunque deja claro que no es una cuestión haya valorado hasta el momento toda vez que, como integrante de la gestora de Ciudadanos a nivel estatal, está centrada en "poder llevar al partido de la forma más ordenada posible" a la asamblea nacional que tendrá lugar los días 14 y 15 de marzo.

"Creo que ahora lo más importante es pensar a nivel nacional, en que el partido llegue ordenado y fuerte a esta asamblea y, a partir de ahí, abriremos el melón de las autonómicas que, por supuesto, son unas elecciones importantes", ha señalado.

Con todo, considera que "estaría bien" que fuese una mujer la aspirante de Ciudadanos a la Xunta de Galicia si finalmente la formación concurre en solitario. "Al igual que me gustaría que Inés Arrimadas fuese la presidenta del partido a nivel nacional", apunta.

APOYO CLARO A INÉS ARRIMADAS

Y es que, en la entrevista, ha dejado claro su respaldo a la actual portavoz de Ciudadanos en el Congreso para que asuma el liderazgo del partido, persona a la que ve como la "política mejor preparada a nivel nacional".

Preguntada por la pérdida de apoyo registrada por Ciudadanos en las últimas elecciones generales, en las que se dejó 47 diputados, Beatriz Pino ha considerado que "pudo haber alguna equivocación en la estrategia puesta en marcha", una cuestión que ve "humana y asumible" y que, en su opinión, "se puede rectificar".

"Estamos en otro momento, en una transición ordenada, se va a salir de esto. No tengo ninguna duda", sostiene para argumentar que España y Galicia "necesitan un proyecto de centro liberal" como es el que representa ciudadanos.

Precisamente de cara a esta cita interna que el partido afrontará y preguntada por las voces críticas con la actual estructura del partido, Beatriz Pino se ha preguntado que "si hay algo más democrático" que la propia afiliación pueda decidir tanto sobre los estatutos de la organización como a cerca de la estrategia. "Se nos puede tachar de muchas cosas pero no de no ser democráticos y de no atender a la afiliación", señala.

En este punto, cuestionada sobre el papel que las estructuras autonómicas del partido tienen en Ciudadanos, ha señalado que se aporta desde "todas las comunidades", que tienen "poder de decisión y representación". "Desde Galicia se hace posicionamiento propio y, obviamente, se junta y se hace cremallera con la postura nacional", explica.

"Lo que podamos decir sobre el Puerto de A Coruña o sobre la transferencia de la AP-9 no nos lo van a marcar desde nacional. Nunca ha sido así. En Galicia sabemos lo que nos demanda la gente y lo que es mejor para Galicia", precisa en una entrevista en la que también explica que Ciudadanos tiene "programa gallego". "Como no puede ser de otro modo", indica.