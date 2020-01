El pleno de Guadalajara aprueba llevar a la Fiscalía al exalcalde del PP Antonio Román y a su vicealcalde

Un polémico punto en el que ha habido fuertes reproches por parte de las distintas fuerzas políticas sobre el sentido y las conclusiones de la Comisión de Investigación creada a iniciativa de los grupos del PSOE y Cs, para investigar la ocupación y gestión de estas dependencias los días previos a las pasadas elecciones municipales, cuando gobernaba el 'popular' Antonio Román.

En su turno de palabra, el alcalde, el socialista Alberto Rojo, ha resumido esta comisión diciendo que "el Mercado de Abastos se ocupó sin ningún informe técnico que lo avalase mientras que se desocupó unos días después del inicio de la nueva legislatura con los informes técnicos preceptivos".

Por su parte, en su intervención, el presidente de la Comisión de Investigación, Israel Marco (Cs), ha cuestionado el apoyo de la propia formación del Partido Popular a nivel provincial y regional hacia Carnicero concretamente en este asunto, asegurando que "no los han visto" a su lado sino que más bien ha observado "un silencio general, que viene a decir algo".

Ha habido acusaciones mutuas con calificativos alusivos a "marionetas y veletas" entre Cs y Vox que Marco ha negado en todo momento tras insistir que esta comisión ha servido sobre todo para que el Ayuntamiento tenga más herramientas para ser más transparente.

EL PP LO VE UN CIRCO MEDIÁTICO

Para el portavoz del PP en el Ayuntamiento y afectado por esta comisión de investigación, Jaime Carnicero, esto ha sido "un circo mediático y una cacería política" instada por el alcalde Rojo en la que ha primado "el sabor de venganza", así como que las conclusiones "ya estaban hechas" antes de que se pusiera en marcha la comisión, ha dicho.

En todo caso, como ya hubiera hecho en días anteriores, ha insistido en que no existe ningún informe jurídico "que ponga negro sobre blanco" en las conclusiones de una comisión cuyo único fin ha sido "aniquilar a este portavoz", ha subrayado.

También ha incidido en como durante la investigación "ha primado la censura" hacia Antonio Román, a quien ha señalado que se le ha negado "por tres veces" el acceso al expediente mientras que a concejales como Fernando Parlorio si se le facilitó.

Y al igual que Vox, ha censurado el hecho de que Rojo se "haya escondido en la cueva" en vez de comparecer en la comisión como también pedía el PP.

Para la portavoz del PSOE, Sara Simón, está claro que en esta comisión ha quedado demostrado que hay evidencias de que las cosas no se hicieron bien sino "a dedo", insistiendo en que ahora será la Fiscalía quién determine.

El portavoz de Vox, Antonio de Miguel, ha votado en contra tras cuestionar estas comisiones "de la verdad". Ha sido uno de los más duros en sus manifestaciones, convencido de que "se ha utilizado como arma política contra el PP, Roman y Carnicero" y de que tiene "tufillo con fines revanchistas".

También ve la comisión como "una cortina de humo" para no hablar de otras cosas como que aún se han aprobado los presupuestos. De Miguel se ha referido a Cs como la "marioneta naranja" del alcalde Alberto Rojo y aunque no ha negado que el PP tuviera interés electoral en abrir los días previos a las elecciones el mercado, ha insistido en que la Junta Electoral ha quitado la razón y "ante eso no se puede hacer nada", ha apuntado tras lamentar que no haya comparecido el alcalde como ellos pidieron.

Desde IU, su portavoz, José Morales, ha indicado que en esta comisión ha quedado "claramente acreditado que hubo un uso partidista de los recursos públicos", en espera de que "la determinación legal la haga quien corresponda", ha subrayado.

De su lado, el portavoz de Aike, Jorge Riendas, ha animado a procedimentar más esta administración y ha justificado su voto a favor de este dictamen en que "no es normal abrir una plaza sin estar terminada y recepcionada la obra", convencido de que esta investigación ha servido también para "crecer como Ayuntamiento".

También ha recordado a Carnicero que la Junta Electoral no dijo que se hubieran hecho bien las cosas sino que "no se podía deducir de forma inequívoca que hubiera interés" de sacar un rédito político en los actos convocados los días previos a las elecciones del 26 de mayo.

Aunque el Consistorio cuenta con veinticinco concejales, este punto ha sido votado por 24 ya que el edil 'popular' Lorenzo Robisco no estaba presente durante su debate.