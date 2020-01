Miquel Montoro, del viral "Hòstia pilotes", invitado a 'La resistencia' en una entrevista llena de momentos cómicos

Miquel Montoro, nacido en Mallorca hace trece años, se hizo viral hace unos días debido a un vídeo que colgó en su canal de Youtube en el que, tras ver una sartén llena de albóndigas que su madre estaba haciendo, reaccionó con una ilusión enorme y diciendo: "Hòstia, pilotes! Oh, que són de bones! M’encanten!".

Tal y como explicó en la entrevista, el día que Broncano le imitó en un programa, la representante de Miquel, su hermana, se puso en contacto con ellos para ver si querían que acudiese como invitado, y desde La resistencia no lo dudaron.

Su entrada a plató fue muy dinámica, y no se cortó a la hora de criticar el decorado: "Aquí han venido unos chonis y os han hecho cuatro grafitis", afirmaba Miquel. La respuesta del presentador fue pedirle piedad en tono bromista: "Pero hombre que te hemos pagado el avión, ¿por qué vienes así?".

Uno de los primeros momentos más divertidos fue cuando Broncano informó al mallorquín que había batido el récord histórico de likes en Twitter tras el anuncio de que iba a acudir al programa, "por delante de Piqué y de Jordi El Niño... bueno otro niño que vino", en referencia al actor porno Jordi El Niño Polla.

Las carcajadas empezaron a sonar entre el público y el presentador lo zanjó diciendo: "otro niño que espero no conozcas", ante el desconcierto de Miquel.

Otro momento reseñable fue cuando le preguntaron por el vídeo que le hizo famoso y si de verdad le gustaban tanto las albóndigas, a lo que respondió: "las 'pilotes' están buenas pero es solo carne picada, mi comida favorita es el cochinillo".

La entrevista prosiguió y el adolescente reconoció que le cuesta hablar castellano: "Yo hablo el mallorquín. El castellano a mí no me va un poco bien… Oiréis un par de barbaritats", se disculpaba entre risas mientras Broncano le invitaba a hablar todo lo que quisiese en su idioma natal.

A la hora de entregar los regalos llegó el momento de la noche. Tras darle una camiseta, Miquel dudó si entregarle el segundo obsequio o no, y antes de entregárselo le advirtió: "Has tenido mucha suerte de que no me la haya comido en el camino hasta aquí".

Tras una gran expectación por parte de Broncano, le entregó una longaniza casera que había hecho con sus propias manos hacía tan sólo unos días. En el momento de entregársela, el joven pidió una canción para acompañarlo.

Por último, mientras hablaba de sus hazañas con el tractor, "que lleva conduciendo desde los 3 años", fue preguntado por si necesitaba algún tipo de carnet o permiso, a lo que contestó: "Es la policía la que necesita permiso, yo no".