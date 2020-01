Broncano y Queralt Castellet se trolean mutuamente y la rider le dedica una 'croqueta' por el oro en los X Games

El paso de Queralt Castellet por el programa La Resistencia de Movistar+ sigue dando juego. La rider española dejó numerosas anécdotas en su visita al programa, pero la conquista de dos oros en los X Games propició una conexión entre Queralt y el presentador David Broncano. Una conversación en la que se trolearon mutuamente.

Castellet subió a lo más alto del podio en Aspen y Suiza solo unos meses después de acudir a La Resistencia, donde se comentó que 'solo' había ganado la plata. Es por ello que el programa hizo una videollamada con la rider, que se encontraba en California compitiendo en la Copa del Mundo.

Broncano bromeó al afirmar "has sido campeona de los X Games, que es lo más gordo del mundo del snowboard, una pena que sea en snowboard". Los problemas en la conexión hicieron que Castellet no escuchara el comentario, lo que dio pie a una broma cuando pidió al presentador que repitiera la frase y este dijo: "Nada, que me encanta el snowboard. ¡El snowboard es lo mejor!", afirmó bromeando.

Poco después llegó el turno para el vacile de la catalana, ya que Broncano le pidió que hiciera un salto mientras sujetaba el teléfono, para que todos pudieran verlo. Ella le siguió el juego y respondió: "Sí, claro que sí. Ahora me tiro... de cabeza".

Te dejo esto por aquí, @q_castellet, que no se escuchaba bien. #LaResistenciapic.twitter.com/ItNFjwcO0D — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) January 29, 2020

Dado que Brocnano le había pedido que hiciera "una croqueta o algo", Castellet publicó un vídeo poco después, en el que la lleva a cabo y deja un nuevo guiño sobre la pregunta del sexo que suelen hacer en el programa.

"Haciendo la “cocreta” celebro que hoy es día 29 😉 ¿Aún sigo conservando la medalla de oro de follar?", preguntó la rider.