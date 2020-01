Enrique Iglesias y Anna Kournikova serán padres por tercera vez

Enrique Iglesias no ha parado de demostrar que es un padrazo en los últimos meses con sus mellizos, Lucy y Nicholas, que llegaron al mundo en 2017 fruto de su larga relación con Anna Kournikova, que a pesar de los altibajos -él mismo reveló en un concierto que han estado a punto de romper dos veces-, está en un momento perfecto.

Todo el amor que emanan, tanto la pareja como el hogar al completo -algo que según el cantante no ha sacado del todo de su padre, Julio Iglesias, a quien considera "un tío muy competitivo"y con el que le está llevando años reconciliarse- está a punto de dar un paso más allá.

Y es que tras varios meses rumoreándose sobre la posibilidad de que ampliasen la familia y de que tuviesen ganas de traer al mundo una nueva vida, unas fotografías confirman la tremenda noticia: el artista y la extenista están esperando su tercer hijo. ¿Significará esto, para el autor de Hero o Bailamos, el final de su carrera como él mismo dejó caer?

El cantante, de 44 años, y la modelo, de 38, no habían confirmado la información que venía cacareándose pero tampoco han desmentido, máxime cuando la portada de la revista ¡Hola! muestra a Anna Kournikova en un avanzado estado de gestación.

Aunque siempre muy celosos de su intimidad y poco dados a las fotografías, estas imágenes de la pareja aprovechando un estupendo día soleado de Miami para dar un paseo en la embarcación que poseen no dejan lugar a dudas sobre la buena nueva que muy pronto llegará.

A la deportista, aunque ataviada con un chándal azul marino con maxi sudadera, se le puede adivinar una abultada barriguita de embarazada, por lo que el secreto se puede decir que ha salido a la luz por primera vez en su vida antes de tiempo.

Hay que recordar que no fue hasta después de que naciesen los pequeños Lucy y Nicholas cuando se supo que los mellizos habían llegado al mundo, debido a esa fijación por mantener toda su vida privada lejos del ámbito sensacionalista y en estricta intimidad todo lo referente al embarazo.

"Me siento fenomenal. Ser padre es uno de los mejores sentimientos del mundo. ¿Que cómo me ha cambiado la vida? Pues ahora conduzco más despacio o me pienso dos veces las cosas estúpidas que voy a hacer antes de hacerlas", afirmó el cantante a un medio británico poco después.