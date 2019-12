Enrique Iglesias, sobre la relación con su padre: "Es un tío muy competitivo"

Desde hace años, las especulaciones sobre la mala relación entre Julio y Enrique Iglesias llevan protagonizando numerosos titulares. Y, la verdad, es que ni padre ni hijo se han molestado en desmentirlas y han optado, incluso, por avivarlas, como ocurrió cuando trascendió lo que Julio pensaba de la carrera musical de Enrique ("Vendes discos porque eres mi hijo", llegó a decir, según su exmánager Alfredo Fraile). Así, llevan décadas protagonizando supuestos enfados y desplantes que, sin embargo, Enrique no ha tenido ningún problema en desmentir en una entrevista con Icon.

La estrella del pop, quien recalará en el WiZink Center Madrid el próximo 7 de diciembre durante su único concierto en España, ha contado a la citada revista que hace poco habló con su padre. Ocurrió tras ver una película cuyo título no recuerda, pero que le invitó a descolgar el teléfono: "Fue una conversación de esas en las que eres consciente de que es especial. Me reconfortó mucho".

A raíz de esta confesión,Enrique Iglesias ha contado que a los 18 años se separó de su familia “por completo” durante una década; y no volvió a tener contacto con su padre hasta el fallecimiento de su abuelo en 2005. "Sufrí mucho. Pero lo que sentía por mi música me daba fuerza. Y, sobre todo, perseguía el objetivo de hacerlo a mi manera", ha asegurado, dando pie a hablar de los apoyos –o la falta de estos– que le brindó su internacional progenitor en sus primeros pasos musicales.

Cuando tuvo claro que quería ser cantante, se marchó a Canadá. "Sabía que era como vivir en Estados Unidos, pero no conocía absolutamente a nadie; me podía concentrar en mi música y trabajar", ha aseverado, insistiendo en que no quería triunfar por ser hijo de Julio Iglesias.

Al parecer, esto no sentó nada bien a su padre, algo que trascendió hace años de la mano de su exmánager Alfredo Fraile. "Enrique le envió el disco a su padre y este dijo que era una porquería, que no iba a llegar a nada. Que el que sabía de música era él y que debería apoyarse en él", ha llego a aseverar en más de una ocasión Fraile.

Su opinión sobre Julio Iglesias

De su padre, Julio, ha dicho que es "un tío muy competitivo", aunque considera que es una característica que comparten. "Nos tenemos un respeto mutuo, más ahora que hace 25 años", ha querido quitar hierro al asunto, añadiendo que lo quiere "con toda el alma". "Lo respeto y lo admiro; y hasta en parte entiendo las cosas que ha hecho en su carrera y en su vida personal", ha querido concluir el tema Enrique Iglesias, quien considera que desde que es padre ha logrado entender mejor al suyo.