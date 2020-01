Enrique Iglesias es tan cariñoso con sus hijos que hasta ellos le piden que pare

El amor que siente Enrique Iglesias por sus mellizos es tal que hay momentos en los que le piden que pare. Tal cual. El problema -si es que acaso es un problema el cariño paternal- es que hasta estos momentos le parecen al cantante dignos de ser compartidos.

El músico está tan entregado a la educación de Nicholas y Lucy que se pasa, siempre que puede, todo el día con ellos, jugando y haciéndoles carantoñas. Como este fin de semana, que ha subido a sus redes sociales dos imágenes que dan cuenta de que, quizá, el más niño de todos sea el propio hijo de Julio Iglesias.

En la primera de estas estampas, tomada desde un plano completamente cenital, se puede ver cómo el autor de El perdón, Bailamos o Experiencia religiosa disfruta de un momento de "chilling", como él mismo lo califica, al aire libre.

Tumbado en el césped, el cantante madrileño parece relajarse, haber dejado todo el trasiego de su teléfono móvil a un lado -y con ello, precisamente, las redes sociales en las que luego subiría el post-, y disfrutar de un momento de respiro mientras sus mellizos corretean alrededor de un lado para otro.

En la segunda de las fotografías que ha publicado en su perfil de Instagram, se ve al hijo de Isabel Preysler metido en la piscina, con un pañuelo en la cabeza, intentado besar a la pequeña Lucy, que le para los pies.

"No more kisses". Es decir, "no más besos", que es lo que parece estar queriendo decir la pequeña, que le pone la mano enfrente de los labios a su padre, que seguro que estaba siendo algo 'pesado' con eso de no dejar a Lucy disfrutar de su baño con sus flotadores manguitos.

Ambas estampas paternofiliales han recibido medio millón de likes de media y multitud de parabienes y de emoticonos de corazones o de "morirse de amor" por la buena relación que se ve entre Enrique Iglesias y los hijos que tiene con su esposa, la extenista y modelo Anna Kournikova, nacidos en 2017.