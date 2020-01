Villacís considera "innegociable" la entrada de los coches C de alta ocupación al centro de Madrid

La vicealcaldesa de Madrid continúa liderando la lucha contra la llegada de más coches al centro de la ciudad. Si ayer el equipo de su socio Martínez-Almeida confirmaba que presentará esa medida del plan Madrid 360 ante las instituciones europeas, este martes Begoña Villacís mantiene su negativa con firmeza: “No nos hemos movido un ápice de nuestra posición porque entendemos que esta medida supone una regresión ya no solo a Madrid Central sino al modelo de Gallardón”.

El alcalde sabe que no me ha convencido a la vez que yo sé que no le he convencido a él

En esta línea la edil de Ciudadanos ha confirmado que para ella es “innegociable” la entrada de los coches C con dos o más ocupantes al centro de la ciudad y asume que será un bache permanente en el gobierno municipal. “El alcalde sabe que no me ha convencido a la vez que yo sé que no le he convencido a él”, ha señalado esta mañana en el Pleno de Cibeles. Por su parte el regidor popular se ha mostrado más optimista. “Espero todavía poder convencer a Begoña de las bondades de esta medida”.

Y aunque la medida vaya a viajar hasta Bruselas todo apunta a que no verá la luz en Madrid, pues cualquier grupo municipal podrá presentar a votación una enmienda que tumbe esta medida en el Pleno en el que se debatirá la nueva Ordenanza de Movilidad. Sobre esta posibilidad la propia vicealcaldesa ha apuntado que podría estudiarlo en un futuro. “Lógicamente motivará que en un momento de la votación de la ordenanza Ciudadanos vote en contra". Desde su área confirman que aunque por el momento no lo tienen previsto “podría estudiarse llegado el momento”.

En medio de la batalla política, Ciudadanos y PP han alcanzado un acuerdo. El alcalde se ha comprometido a explicar a Bruselas que ese punto concreto “no es pacifico dentro del equipo de gobierno y las consecuencias que podría tener en la ordenanza”, ha instado la vicealcaldesa. Ante estas palabras el alcalde ha confirmado minutos después que así lo hará, incluso, invitará a su socia a la presentación oficial de la UE, ya que Villacís ha adelantado que no asistirá.