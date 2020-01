Claves sobre la entrada de los coches con etiqueta C al centro de Madrid: ¿Mi coche puede ir al centro?

Sólo si su vehículo tiene etiqueta medioambiental cero o ECO o tiene tarjeta de movilidad reducida. Actualmente si el coche tiene distintivo B o C sólo puede acceder al centro para aparcar.

Cuatro tipos de etiquetas

Son cuatro los distintivos ambientales creados por la Dirección General de Tráfico (DGT) en función del impacto medioambiental de los vehículos. Cero emisiones, ECO, C y B, en orden de menor a mayor impacto medioambiental.

Los más contaminantes son los tipo A. Es decir, todos aquellos vehículos a motor que por su clasificación en el Registro de Vehículos no cumple las condiciones o requisitos para la obtención la anteriores etiquetas. Todos los coches están obligados a circular con su distintivo correspondiente.

¿Quién puede acceder ahora al centro?

Según la medida Madrid Central, englobada en el vigente Plan A de Carmena, ahora solo pueden acceder al centro vehículos con tarjeta de movilidad reducida, y etiquetas Cero y ECO. Los que tienen distintivo B y C solo pueden entrar para aparcar.

Futura medida: etiqueta C con alta ocupación

La clasificación C de la DGT incluye turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir de enero de 2006 y diésel a partir de 2014, así como a los vehículos de más de ocho plazas y transporte de mercancías, tanto de gasolina como diésel, matriculados a partir de 2014. No obstante estos vehículos de etiqueta C solo podrán circular por el centro si en ellos viajan dos o más ocupantes.

¿Por qué quieren levantar el veto a estos coches?

La futura medida está integrada en el plan Madrid 360, por lo que aún no está vigente. José Luis Martínez-Almeida afirma que no cree en la prohibición sino en las alternativas. Por eso apuesta por levantar el veto que ahora tienen estos coches para circular por el centro de la ciudad y propone que puedan hacerlo si llevan varios viajeros en su interior. Una propuesta que levanta críticas en la oposición, por considerar que contaminarán más.

Otras medidas de Madrid 360

El Ayuntamiento también restringirá el acceso a Madrid a los vehículos A para los no residentes con el siguiente calendario siguiendo un calendario. Así en enero de 2022 los A no podrán circular por la zona dentro de la M-30. Al año siguiente se sumará la M30. Y finalmente, en 2024, no podrán circular en el término municipal de Madrid. Dichos vehículos tienen prohibido el estacionamiento en la zona SER desde este mes.