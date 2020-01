València es postula per a acollir la gala dels Premis Goya 2021

La ciutat de València ha iniciat contactes per a celebrar l'any que ve el centenari del naixement del cineasta valencià Luis García Berlanga, a qui l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya ha anunciat que homenatgarà durant 2021. L'alcalde, Joan Ribó, ha destacat la importància de Berlanga en la història de la cinematografia internacional.

A preguntes dels periodistes, després de la reunió amb motiu del concurs d'idees per a la remodelació del Passeig de l'Albereda, Ribó ha explicat que l'Ajuntament ja ha iniciat contactes amb la Generalitat i la Diputació, així com a buscar elements de finançament privat per a impulsar estes accions d'homenatge i reconeiximent. “Berlanga és un valencià de soca-rel i un dels pares de la cinematografia espanyola, i la iniciativa de l'Acadèmia de declarar 2021 Any Berlanga em sembla molt interessant”, ha assegurat.

En este sentit, la vicealcaldessa, Sandra Gómez, ha subratllat la possibilitat que València aculla l'any que ve la Gala dels Premis Goya. “Tenim una perspectiva positiva que la ciutat de València puga assumir perfectament l'organització d'un esdeveniment d'estes característiques, que congrega a més de 3.000 persones”, ha assegurat Gómez.

L'alcalde ha subratllat el fet que, en els últims anys, València “està tenint una gran quantitat de produccions cinematogràfiques, i està sent triada com a localització de nombrosos projectes cinematogràfics, pel·lícules, sèries televisives i anuncis de tota mena”. "Per tant, promocionar València a eixe nivell és una altra manera de promocionar la ciutat, i em sembla una idea estupenda”, ha conclòs.

De fet, el retorn econòmic en termes de despesa en establiments comercials i hotels, impacte publicitari, ocupació directa i indirecta i projecció de la ciutat es va xifrar, en l'última edició de la qual es tenen ja dades, la de 2019 a Sevilla, en 5 milions d'euros.