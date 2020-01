Lambán comparece en las Cortes para hablar sobre la situación política tras la investidura de Pedro Sánchez

Tras la intervención de Lambán, será el turno del vicepresidente del Ejecutivo, Arturo Aliaga, que subirá a la tribuna para explicar al Parlamento, a petición de Ciudadanos, en qué situación se encuentra la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para suprimir los aforamientos que tiene que ser presentada a la Cámara.

La labor parlamentaria se centrará luego en abordar el proyecto de construcción del nuevo hospital de Alcañiz. Para ello, la titular de Sanidad, Pilar Ventura, comparecerá tanto a petición propia, para informar sobre el estado del contrato de construcción, como atendiendo la solicitud del PP para que explique la situación en la que actualmente se encuentran las obras tras el reciente anuncio del expediente de resolución del contrato.

El turno de comparecencias lo cerrará la consejera de Economía, Planificación y Empleo, Marta Gastón, quien está previsto que informe a petición de Ciudadanos sobre la aplicación de la Ley 7/2019 de apoyo y fomento del emprendimiento y del trabajo autónomo en Aragón.

El orden del día prevé después dar inicio al bloque de iniciativas de impulso al Ejecutivo, con el debate y la votación de once proposiciones no de ley, cinco de ellas presentadas por el PP, dos por Ciudadanos, otras dos con la firma de Vox en Aragón, una de la agrupación parlamentaria Izquierda Unida Aragón (Grupo Mixto) y una avalada por las firmas de los cuatro grupos que forman parte del Gobierno autonómico. Tras hacerlo en Comisión, el PP volverá reivindicar la implantación de una ambulancia de soporte vital básico en las ciudades de Teruel, Alcañiz, Calatayud, Ejea de los caballeros, Tarazona, Barbastro, Fraga, Jaca y Monzón. También defenderá una iniciativa sobre la devolución de los bienes de las parroquias aragonesas y presentará una propuesta para que el nuevo tren AVE de bajo coste de Renfe, denominado Avlo, cuente con paradas en Zaragoza y Calatayud. Sobre esta materia y de forma conjunta, se debatirá también otra proposición no de ley impulsada por PSOE, Podemos EQUO Aragón, CHA y PAR sobre la necesidad de incluir a Aragón dentro de este servicio.

CUATRO PNL

Avanzada la tarde, la Cámara autonómica se adentrará en la cuestión nacional con el debate conjunto y la votación separada de cuatro proposiciones no de ley. Una, con la firma del PP, irá referida al respeto al modelo constitucional; Ciudadanos planteará una declaración de apoyo a los órganos constitucionales y evitar las concesiones a los grupos independentistas; y Vox en Aragón planteará una proposición sobre la defensa de la unidad de España.

Anteriormente, Ciudadanos planteará una iniciativa para que el Gobierno de Aragón reclame al Ejecutivo central que incluya en los próximos Presupuestos generales la partida económica necesaria para la ejecución del embalse de Almudévar, además de realizar y ejecutar el plan de restitución de esa infraestructura e impulsar la construcción de un embalse en Biscarrués para laminar las avenidas del río Gállego. Por su parte, Izquierda Unida planteará la necesidad de que la DGA establezca que el uno por ciento de la inversión pública anual en infraestructuras de transporte y comunicación sea destinado a la mejora, cuidado, mantenimiento e incremento de los bosques y masas forestales públicos de Aragón. Por último, Vox presentará su propuesta sobre el cheque escolar.

De manera previa a la sesión plenaria, la actividad parlamentaria comenzará a las 9.15 horas con la reunión en la Sala de Comisiones A de la Comisión de Reglamento y Estatuto de los Diputados, que valorará las situaciones de compatibilidad o no de la diputada de Ciudadanos Jara Bernués y del parlamentario socialista Álvaro Burrel.