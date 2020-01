Revelan que los microbios del intestino pueden predecir nuestra muerte

C. ROSSI Y R.P. LOZANO

Los microbios que viven en nuestro intestino se han relacionado con muchas enfermedades, como el artritis o el autismo. Pero ahora, investigadores han descubierto que el microbioma, es decir, el genoma combinado de los microbios que viven en nuestro cuerpo, pueden predecir también nuestra salud futura y decirnos las probabilidades que hay de morir en los próximos 15 años, publica ABC.

Los estudios se han publicado en bioRxiv y en medRxiv. En el primero, los científicos comparan las capacidades predictivas del microbioma humano con las variantes genómicas humanas en 13 enfermedades comunes, y concluyeron en que los indicadores microbiómicos superan a la genética humana.

"Nuestros resultados, aunque preliminares y centrados en un subconjunto de la totalidad de las enfermedades, demuestran la capacidad predictiva del microbioma, lo que indica que puede superar a la genética humana en la discriminación de casos y controles de enfermedades humanas", dice el estudio.

Los investigadores concluyeron que la firma genética de los microbios intestinales fue un 20% más efectiva a la hora de diferenciar entre una persona sana y una enferma que los genes de esa persona. Además, el microbioma fue un 50% más certero que el genoma humano en la predicción de casos de cáncer colorrectal. Sólo en el caso de la diabetes tipo 1 el perfil genético humano fue más certero.

Los firmantes de esta investigación afirman que este hallazgo podrá servir para mejorar la calidad de vida de los pacientes, puesto que se podrán identificar marcadores que ayuden a diagnosticar enfermedades complejas.

En el segundo estudio, los investigadores observaron la relación entre el microbioma de una persona y su esperanza de vida.

Lo que no revelan ambos estudios no consiguen aclarar por qué el microbioma está tan relacionado con la muerte y la enfermedad, y no descartan que los microbios sean los que causen enfermedades o incluso la muerte.