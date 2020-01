Noemí Galera regaña a Jesús ('OT 2020') por sus polémicos comentarios: "Si fueras así siempre, no estarías aquí"

Este viernes, mientras todos los concursantes de OT 2020 comían, su compañero Jesús ha tenido una tutoría con Noemí Galera por los polémicos comentarios que hizo este jueves sobre sus compañeros maquillados: "No te lo puedo permitir".

"Me vas a decir que fue sin mala intención, pero lo que percibo es una persona que le está diciendo a un hombre que se está pintando que 'qué asco'" continuó la directora de la academia. Para defenderse, Jesús dijo que lo hizo porque no le dejaban trabajar: "No era mi momento, estaba encerrado componiendo una canción a mi madre y me cortaron la inspiración".

Después, Noemí hizo alusión a las palabras que el concursante hizo más tarde mientras hablaba con su compañero Rafa, cuando dijo "como se me cruce el cable, va a arder Troya": "No voy a pasar por verte en ese estado, es que es una amenaza. No había ocurrido nunca ni voy a permitir que vuelva a ocurrir. Tendréis vuestros problemas, pero no entiendo por qué se te tiene que cruzar el cable".

"El 'qué asco' no era a una persona que se disfraza, era a Rafa, que le vi con las piernas peludas, como si ves a un amigo tuyo y le dices algo, pero de coña. Si hay alguien que respeta a cualquier colectivo soy yo. Soy el primero que me pongo un disfraz de mujer y me pongo una peluca", siguió justificándose él, cuando le interrumpió Noemí: "Ponerse un disfraz tampoco es respetar a un colectivo".

En alusión a Ariadna, que ha corregido al concursante en varias ocasiones, como cuando dijo que la formación de la academia era mejor que la de un conservatorio, comentó: "Me dio mucho coraje que se sacara de contexto. No quiero señalar a nadie, pero no es la primera vez que pasa. Cuando se habla cualquier tema, esa persona lo exagera y la situación se lleva al extremo".

"Te pido que recapacites. Porque si tú luego quieres vender discos, cariño... la gente está viendo una parte de ti que no es bonita. Y no es justo, porque si nosotros hubiéramos detectado que esto era así siempre, no estarías aquí, te lo puedo asegurar", le respondió la directora de la academia.

"Estás perdiendo una oportunidad. Llevo enviándote señales desde el lunes, como la charla", le dijo Noemí. "¿Lo de la charla era por mí?", preguntó sorprendido. "Por ti y por Eli", le aclaró Noemí, que finalmente le propuso que pidiera perdón a sus compañeros: "Eso es de ser valiente, decir que te has equivocado".

Los concursantes tendrán una charla sobre diversidad

Todo este tipo de comentarios han causado mucho revuelo, y la tutoría en privado de Noemí Galera con Jesús no va a ser suficiente. Por ello, el próximo sábado por la mañana, los concursantes recibirán una charla sobre diversidad afectivo sexual impartida por el escritor Paco Tomás.

Intentaré estar a la altura. Las chicas y chicos de OT deben saber que pueden contribuir, desde su actitud y su talento, a crear una sociedad más diversa, más respetuosa y menos tóxica. En definitiva, un mundo mejor. https://t.co/UMxsznKQ4f — 🅢🅡 🅟🅐🅒🅞 🅣🅞🅜🅐🅢 🏳️‍🌈 (@Srpacotomas) January 24, 2020

Así lo confirmó la cuenta de OT 2020 en su Twitter. De hecho, él mismo criticó los comentarios LGTBIfóbicos de Jesús y recomendó dar esa clase: "Qué bien le vendría a la academia unas clases de diversidad afectivo sexual y una lectura sobre lo dañinos que son los roles de género y cómo las personas que pretenden ser artistas pueden contribuir a cambiar esa sociedad tan tóxica".