La gran bronca de Noemí Galera a los concursantes de 'OT 2020' por las faltas de respeto de Eli con sus compañeros

Los concursantes de OT 2020 solo llevan una semana dentro de la academia, pero ha sido tiempo suficiente como para generar multitud de comentarios y reacciones. Eli ha sido una de las más mencionadas, pues ha sido duramente criticada por la forma en la que se comporta con alguno de sus compañeros.

Los usuarios de Twitter han compartido algunos de estos momentos donde se ve a la canaria faltando el respeto a otros concursantes. Uno de ellos se dio en el comedor, donde estaban todos hablando mientras Ariadna cantaba en la mesa. "¿Podéis hablar o cantar un poquito más bajito? Por favor os lo pido", preguntó Jesús. "¡Que te calles!", exclamó Eli al ver que su compañera no dejaba de cantar.

En serio veis normal que Jesus, el que habla hasta por encima de los profesores mande a callar de esa manera a Ariadna??? Y Eli con esa agresividad????



De verdad, que esto está rozando el acoso y lo digo muy en serio #OTDirecto19Epic.twitter.com/pR7AjbU7O6 — Salseo💫🐑 (@TVSALSEO) January 19, 2020

El segundo vídeo compartido por los tuiteros fue uno protagonizado por Flavio, que se encontraba en la sala de estar tocando la guitarra. Eli llegó de repente, le quitó el instrumento y dijo "gracias". Al parecer, la guitarra era suya, pero no la cogió de una forma del todo educada.

Esa misma mañana, mientras esperaban a que comenzara la clase con Mamen Márquez, Samantha y Hugo estaban cantando, pero ella los mandó a callar: "¡Shhh, todo el día cantando, coño!". "Ni que fuera esto Operación Triunfo", contestó Eva.

Sam y Hugo cantan*



Eli: callaos etc



Eva: ni que esto fuera Operacion Triunfo



esto ha sido en técnica vocal #OTDirecto19Epic.twitter.com/b41HLwqI7X — manu (@manuxfresh) January 19, 2020

Y otro de los momentos que han recogido los usuarios ha sido uno en el que han aludido a sus bromas "estúpidas y de mal gusto". La profesora de técnica vocal les hablaba de un tubo para ayudarles a colocar bien la voz. "Para cualquier cosa, tubo", dijo Mamen Márquez. "Tengo cáncer, tubo", contestó Eli.

No para de hacer bromas muy estúpidas y de mal gusto como esta por ejemplo.



Mamen: Cualquier cosa, tubo.

Eli: Tengo Cáncer, tubo.#OTDirecto19Epic.twitter.com/SKtZcy3p62 — ℰve ℳaríe 💫💜 (@MissEvaMG) January 19, 2020

La bronca grupal de Noemí en referencia a Eli

Este lunes, durante el repaso de la Gala 1, Noemí Galera, directora de la academia, les ha dado una reprimenda a los concursantes por la falta de orden, limpieza y por no tomarse suficientemente en serio los pases de micro.

Pero también ha aludido a las faltas de respeto entre compañeros que se han dado, haciendo clara referencia a la polémica de Eli: "Yo a veces escucho cosas, conversaciones o veo acciones, que lo me saldría es subir y deciros: 'Vamos a ver, ¿qué hacéis?'. Pero entiendo que cada uno es mayor de edad y cada uno tiene su manera de funcionar y sus ideas, y yo lo voy a respetar".

"Pero, como no os respetéis y no os habléis con respeto entre vosotros yo ahí sí voy a venir a meter baza", ha añadido. "A lo mejor no sois conscientes de lo que os estoy diciendo, pero pensadlo un momento, recapacitad y pensad cómo os habláis entre vosotros, cómo os cogéis las cosas. Las cosas se piden por favor y se dan las gracias".

"Vosotros queréis ser artistas y habrá un montón de gente, vuestros fans, que van a querer ser como vosotros. Y si no sois educados, respetuosos y buenas personas, no tendréis fans. Yo no voy a querer ser igual que alguien que habla con desprecio, que no pide las cosas por favor, que grita a otro", ha continuado la directora de la academia.

"Estoy generalizando porque no quiero entrar en detalles, y espero que no me hagáis entrar en detalles porque si lo hago será ya para sancionar a alguien", ha sentenciado Noemí Galera. "Me miráis como si estuviera hablando en chino pero yo creo que sabéis de lo que estoy hablando, y si realmente sois una piña, sedlo de verdad".

Finalmente, Manu Guix ha intervenido para apostillar que "en la vida hay que ser buena gente", pero también "para una carrera profesional es fundamental". "Yo prefiero mil veces trabajar con alguien menos brillante pero que es buena gente, que al revés", ha concluido.

Eli no se da por aludida

Después de la gran bronca, todos han intentado hacer autocrítica y han comenzado a pensar a qué podría estar refiriéndose Noemí Galera. Sin embargo, parece que Eli no ha pensado que se refería a ella. "Es que cuando ha dicho lo de las formas y todo eso, yo he pensado en ti porque nos decimos muchas cosas", ha comentado Hugo dirigiéndose a la canaria.

Es que flipo con Eli... Sube Noemí a echarles la bronca por la suciedad y faltas de respeto (que obviamente iba por Eli sobre todo), y cuando se va, esta empieza a culpar a Ariadna (otra vez a rajar de ella) y dice literal ''yo no voy a dejar de ser como soy''... #OTDirecto20Epic.twitter.com/EPX0CzoKFP — Zeus Santorini🏳️‍🌈 (@ZeusSantorini) January 20, 2020

"No. ¿Sabes por qué? Lo de Ariadna...", ha contestado Eli entre risas, provocando la reacción de Anne: "Esta se pasa con Ariadna". "No, no, no. Yo le llamo la atención porque no es normal que dejes unas playeras aquí en medio, que deje el puto vaso del puré que se comió ayer en la puta recepción (...) y un tanga en la ducha", ha argumentado la concursante.

"Yo no voy a dejar de ser como soy", ha añadido al final, demostrando que no se ha dado por aludida con la reprimenda de Noemí Galera.