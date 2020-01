Ariadna ('OT 2020') hace de portavoz de la audiencia sin saberlo y critica los polémicos comentarios de Jesús

Ante tantos cuestionables comentarios de algunos concursantes de OT 2020, es inevitable que dentro de la propia academia se den cuenta de las polémicas que se pueden generar. La concursante catalana Ariadna parece ser una de las que más cuenta se ha dado de ello, o al menos, es la única que lo ha exteriorizado mostrando su rechazo a las afirmaciones que hace su compañero Jesús.

El participante gaditano ha sido criticado por decir cosas como "esto que estamos haciendo aquí en esta academia le da mil vueltas a un conservatorio" o, más recientemente, por asegurar que le da "asco" ver a sus compañeros maquillados. Por ello, este jueves, Ari expresó su opinión sobre estos comentarios y cómo pueden sentando fuera del programa.

"Cuando Samantha ha aparecido maquillada y con una falda, nadie le ha dicho nada. Y cuanto tú (Rafa) has aparecido maquillado y con una falda, se te ha dicho 'qué asco'. A mí me parece que eso se puede malinterpretar y alguien se puede sentir mal", opinó la catalana en el sofá junto a otros compañeros.

Ari, solo por la causa por la que estás luchando contra todxs tus compañerxs, te mereces ganar este concurso



TE APLAUDO HASTA CON LAS OREJAS#OTDirecto23E#OTDirecto24Epic.twitter.com/g3lN0ajKOC — Kilian ☁️⚡️ (@KilianGH) January 23, 2020

También habló sobre el comentario que dijo en el que desmerecía los conocimientos de los músicos de conservatorio: "Estás ofendiendo a gente que lleva toda su vida currando para saber clavar una puta partitura y tú las estás desmereciendo porque opinas que no. Estando donde estamos, hay que saber medir las palabras un poquito para no ofender".

"Que no se vea como si yo quisiera crucificar a Jesús, cuando no es eso. Ojo a cómo formulas las frases, porque igual tú lo dices con una connotación de cachondeo, que estoy convencida de que es así, pero fuera igual hay alguien que no se lo toma así y que se siente mal", añadió ella.

Ari no se siente apoyada por sus compañeros

Ariadna es todas las feministas cuando los machistas de turno intentan desacreditarte. #OTDirecto23Epic.twitter.com/uvjz35jkOt — ♛Mimi♛ (@mimisr97) January 23, 2020

Rafa intentó rebatir las opiniones de Ariadna, saliendo en defensa de Jesús. Sin embargo, ninguno de los demás se pronunció. Poco después de la conversación, sus compañeros se marcharon y Ari se derrumbó delante de Anaju y de Anne por no sentirse respaldada por el resto de concursantes allí presentes.

"Me ha dado cosa que estemos aquí todos juntos y que Rafa se ponga a echarme la bronca y que esté todo el mundo callado oyendo la bronca de Rafa hacia mí. Me he sentido como una mierda de persona", dijo entre lágrimas. "Yo me he sentido así, porque hay una persona diciéndome lo que hago mal. Nadie ha dicho nada de Jesús en este contexto y me he sentido como si fuera una puta desubicada y como si no pintara nada".

Jesus y el otro(que no recuerdo el nombre) acusando a Ariadna de buscar follón CUANDO ARIADNA TAN SÓLO HA DICHO LO QUE ESPAÑA ENTERA PIENSA. 😡😡😡😡 #OTDirecto23Epic.twitter.com/YtsWkpWKPD — MALBERT (@ItsMalbert) January 23, 2020

Por su parte, Rafa se fue a contárselo a Jesús y acusó a su compañera de "intentar entrar en polémicas". El gaditano, llorando de rabia, contestó: "Lo lleva haciendo desde que está aquí. Estoy harto, cada vez que habla es para crear un momento de mal rollo. A mí no me va eso porque se me cruza el cable. Me ha costado mucho aguantar, pero como se me cruce el cable, arde Troya".