El padre de Marta del Castillo advierte a los absueltos en el caso: "Tenemos nuevos datos y sabemos cómo murió"

Antonio del Castillo, padre de Marta Del Castillo, la joven asesinada en la noche del 24 al 25 de enero de 2009 en un piso de la calle León XIII de Sevilla y cuyo cuerpo sigue sin aparecer, ha lamentado que once años después responsables de su muerte "estén absueltos", no obstante les advierte que "no se descuiden, que en estos años no hemos estado parados y tenemos nuevos datos: sabemos con claridad cómo murió Marta, por qué, a qué hora y por quién".

En una publicación en su muro de Facebook, consultado por Europa Press, el padre de Marta ha recordado el aniversario de la muerte de la joven y que el asesino confeso Miguel Carcaño continúa en prisión en la cárcel de Herrera de la Mancha, así como que los absueltos, refiriéndose al hermano de Carcaño, Javier Delgado, su novia, y Samuel Benítez, están en la calle por una sentencia, a su parecer, "totalmente dictada políticamente por políticos de la época de los procesados últimamente".

"Que no se descuiden, en estos años no hemos estado parados nuevos datos hay y sabemos con claridad cómo murió Marta, por qué, a que hora y por quién", ha insistido del Castillo.

Al respecto, ha subrayado que "cuando esta documentación entre en los juzgados habrá filtraciones y todos sabremos", al tiempo que ha asegurado que no escribe esto "con dolor, sino con rabia" sobre todo porque estos nuevos datos "lo ha descubierto la familia con la ayuda de otras personas y no precisamente policiales".

Unos datos, ha remarcado, que eran "fáciles de descubrir solo con interés". En la misma publicación, señala que no quiere escribir nada sentimental en el recordatorio de esta fecha. "La rabia me impide abrir mi corazón", ha concluido.

Por estos hechos Miguel Carcaño fue condenado a 21 años y tres meses de cárcel por el asesinato de la joven Marta del Castillo, mientras que 'El Cuco' lo fue por un tribunal de menores al ser menor a dos años y once meses por encubrimiento.

El año pasado por estas fechas más de 3.000 personas recorrieron en una manifestación las principales vías del centro de la ciudad para recordar a la joven y reclamar "justicia" y la repetición del juicio al considerar la familia que "hay culpables sueltos".