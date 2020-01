Ábalos: “No me pregunta nadie por el SMI, sino si me reúno con uno de Venezuela. Tema importantísimo”

A pesar de que en un primer momento negó su encuentro en Barajas, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, no tardó este jueves en manifestarse acerca de las primeras informaciones sobre su encuentro, en la noche del lunes pasado, con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto madrileño. Lo hizo en un encuentro con militantes en Córdoba, donde lamentó que nadie le pregunta por el salario mínimo o por las pensiones, sino “si me reúno con uno de Venezuela o no”. “Importantísimo, ¿eh?”, se preguntó visiblemente contrariado.

“No me pregunta nadie por el salario mínimo, no me pregunta nadie por las pensiones, por problemas de la gente, sino si este compañero ha dicho esto o aquello, si fulano tiene que seguir o no seguir, si yo me reúno con uno de Venezuela o no. Importantísimo, ¿eh? Temas fundamentales para la sociedad”, dijo Ábalos en la sede del PSOE de Córdoba.

En este momento, todavía no había saltado la noticia, desvelada por Voz Populi, de su encuentro, en las primeras horas de la madrugada del pasado lunes, con la vicepresidenta venezolana en el aeropuerto de Barajas, adonde llegó su avión de camino a Turquía. Rodríguez tiene prohibida la entrada a cualquier país de la UE como parte de las sanciones contra miembros del Gobierno de Nicolás Maduro por violaciones de derechos humanos.

Tras negarlo en un principio, Ábalos terminó reconociendo dicho encuentro, aunque explicó que fue fortuito porque con quien realmente fue a verse a Barajas fue con el ministro de Turismo de Venezuela y amigo suyo, Félix Plasencia, que estos días participa en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) que se celebra en Madrid.

Fuera o no fortuita, PP y Ciudadanos no tardaron este jueves en exigir la comparecencia en el Congreso de Ábalos para explicar la reunión. Precisamente, el también secretario de Organización del PSOE también tuvo palabras para ellos en su intervención en la sede cordobesa, donde pidió “no entrar” en estas cuestiones.

“No vamos a entrar en esto. No entremos en eso porque nos quieren despistar de la verdadera labor y esa se la verdadera razón por la que quieren que no gobernemos”.