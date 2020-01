Pillan a Kim Kardashian quitándo puntos negros a su hermana Khloé en su 'reality'

Entre las archiconocidas hermanas Kardashian Jenner reina la armonía. Así lo llevan demostrando desde que se emitiese por primera vez, en 2007, el primer capítulo de su reality, Keeping up with the Kardashian; en el que se puede disfrutar del clan al completo –incluidos maridos y niños– llevando con ‘normalidad’ sus rutinas. Entre ellas, destacan todas las relacionadas con el mundo de la belleza… ¡Incluso sus nombres propios están registrados como marcas relacionadas con el mundo de la cosmética!

Claro que, ni ganar muchísimo dinero con cada foto de Instagram ni ser propietarias de numerosas firmas de belleza les salvan de problemas tan cotidianos como los puntos negros, tal y como han demostrado en el último capítulo de su seguido reality.

Aunque entendemos que, con su consentimiento, la de las hermanas quitándose los puntos negros es una de las escenas extra que se ha hecho pública y que, como cabía esperar, ha enloquecido a su legión de fans. De hecho, en poco más de tres días ha logrado casi 300.000 reproducciones, así como numerosos comentarios entre los que, sin embargo, también han abundado las críticas.

Como se puede apreciar en el vídeo que ha publicado en el canal oficial de YouTube de Keeping up with the Kardashian, Kim se dirige al inmenso baño de su mansión en busca de material práctico para eliminar los puntos negros de Khloé, quien la espera tumbada para que comience los trabajos de extracción.

Si bien es cierto que este momento íntimo es solo apto para los seguidores de Dr. Pimple Popper–la cuenta de Instagram de la médica Sandra Lee en la que recoge extracciones de granos y acumula miles de seguidores–, cabe destacar que con esta escena Kim y Khloé pretenden demostrar lo unidas que están desde que esta última descubriese que su (ya ex) pareja Tristan Thompson le engañaba con la mejor amiga de su hermana Kylie Jenner, Jordyn Woods.