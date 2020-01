Un equip de la UPV guanya la fase local i passa a la final autonòmica de Global Management Challenge

Manuel González, Jorge Negre, Tomás Enguídanos i Marc Montalvá, estudiants de la Facultat d'Administració i direcció d'empreses de la UPV formen l'equip que s'ha proclamat guanyador en aquesta primera ronda de la Comunitat Valenciana. Els estudiants han obtingut 4.278.686 punts en l'acompliment de la inversió, 179.486 més que el segon classificat.

La primera edició de Global Management Challenge Comunitat Valenciana ha enfrontat 31 equips distribuïts en quatre mercats. Durant sis setmanes, s'han ocupat de la gestió d'una empresa mitjançant simulació. Els huit millors passen a la final autonòmica, que se celebrarà, de forma presencial, en la Cambra de comerç d'Alacant, el mes de febrer, segons ha informat la institució acadèmica en un comunicat.

El vencedor de la ronda nacional viatjarà a Lisboa la pròxima primavera per a competir en la final internacional, una fita que ja va aconseguir fa dos anys un altre equip UPV, els Q. Doha-Paellers, integrat per l'aleshores estudiants de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny (ETSID-UPV) Joaquín Campos, Javier Ferrero i Iván Alberto Pérez.

Per al concursant d'aquesta edició Manuel González, participar en aquest certamen "ha suposat un desafiament prou gran, perquè suposa posar en pràctica els coneixements adquirits en la carrera". Han competit de forma on-line. Jorge Negre ha explicat que els van facilitar "informació sobre una empresa virtual, en un entorn molt competitiu i prou realista. Vam haver de prendre una sèrie de decisions, concretament 77, per a intentar maximitzar els beneficis de la companyia, com si fora real".

Tomás Enguídanos ha apuntat que la puntuació "es mesura en acompliment de la inversió. Hem aconseguit un 10%. Totes les altres han aconseguit acompliments negatius", per la qual cosa els estudiants estan "satisfets" amb el resultat, els quals els ha permès passar a la final autonòmica.

ALUMNAT COMPETITIU

UPV Investment Club està format per prop de 100 persones. Marc Montalvá ha detallat que el club d'inversió reuneix estudiants amb interessos financers "i està obert a tota la comunitat universitària". És un dels 40 grups integrats en la plataforma Generació Espontània UPV, un projecte de la institució acadèmica per a ajudar el seu alumnat més competitiu i internacional i fomentar les competències transversals.

Sota aquest paraigua, la UPV desplega un programa d'un suport institucional a les associacions més actives perquè duguen a terme les seues activitats extracurriculars (participació en concursos internacionals, programes de voluntariat) i servisquen d'exemple a la resta d'estudiants.

Entre els projectes més coneguts de Generació Espontània UPV es troben iGEM UPV, vencedors absoluts de la competició de biologia sintètica més important del món; Hyperloop UPV, equip de referència en el disseny del tren del futur; Azalea UPV, millor equip espanyol i triplement guardonat en l'última edició de la Solar Decathlon Europe d'arquitectura sostenible; o l'escuderia Formula Student UPV, que competeix amb èxit des del 2014 en la competició universitària automobilística de major prestigi internacional.