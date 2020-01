El Sotillo reivindica personal médico para cubrir las pedanías de Andújar ante la "falta" de asistencia sanitaria

No obstante, según ha informado Muñoz en un comunicado, ya han sido varias las veces las que no se ha llevado a cabo el servicio sin que haya previo aviso a la ciudadanía.

En palabras del alcalde pedáneo, esta situación es "insostenible". Durante este martes, según detalla, varias personas se pusieron en contacto con él para "preguntar si el médico iba a acudir, ya que estaban esperando desde hacía horas". "Debido a esto me puse en contacto con el médico, quien me notificó que habían mandado un sustituto, ya que él no estaba. Sin embargo, como me habían notificado los vecinos y vecinas, no fue nadie al consultorio", ha relatado Muñoz.

Para este alcalde pedáneo, es "necesario que se siga atendiendo correctamente a todas y todos los usuarios de las pedanías que conforman Andújar". "Exigimos a la Junta de Andalucía una sanidad digna y que esta situación no se vuelva a repetir, ya que deja sin asistencia a las cientos de personas, en muchos casos de edad avanzada, sin una atención primaria básica", ha dicho.