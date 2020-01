Chenoa felicita a su madre con una foto que ha enternecido a Instagram

Los más de 730.000 seguidores de Chenoa saben que a la cantante le encanta compartir pequeñas píldoras de su día a día. Da igual que sea de uno de sus viajes, de sus horas en el plató de Tu cara me suena o un (casi) desnudo que quite el hipo, la autora de Las chicas buenas es una usuaria asidua de esta red social que, en ocasiones, también utiliza para lanzar mensajes de amor a sus seres queridos, como la felicitación de cumpleaños para su madre.

Además de un mensaje enternecedor en el que no falta un "te quiero mucho", Chenoa ha optado por subir una fotografía de su niñez que, como era de esperar, ha encantado a sus seguidores, quienes han coincidido en su mayoría en que la cantante no ha cambiado mucho desde entonces. "Chenoa, no has cambiado, como para que digan que estas operada"; "Tienes la misma cara"; "Da hasta miedo ver que tienes la misma cara", han sido algunos de los halagos que ha recibido.

[INSTAGRAM: https://www.instagram.com/p/B7VTix2oTnn/]

"Hoy mi #tbt es para esta niña con mofletes y actitud alegre que le desea feliz cumpleaños a la mejor madre del mundo. Felicidades, mami, te quiero mucho", ha escrito la cantante junto a la foto, que ya cuenta con casi 11.000 likes. Cabe destacar que también suma muchísimos comentarios (más de 300) de seguidores y celebrities, como el de la influencer Tamara Gorro o el del coreógrafo Poty Castillo.

Un buen momento personal

Chenoa atraviesa una de sus mejores épocas, tanto en lo profesional como en lo personal. La cantante ha vuelto al plató de Tu cara me suena, donde ejerce de jurado desde hace cuatro temporadas, y, además, acaba de disfrutar su primera despedida de soltera, organizada por sus amigas de toda la vida. Y es que a lo largo de este 2020 podremos ver a Chenoa vestida de novia, pues dará el sí, quiero a Miguel Sánchez Encinas este próximo mes de junio.

Del día del enlace se conoce, por el momento, la fecha –14 de junio de 2020–, que irá vestida del diseñador Hannibal Laguna y que no faltará ninguno de los concursantes de la primera edición de Operación triunfo, el programa que la catapultó hace 18 años a la fama.