‘Tu cara me suena’ vuelve con un elenco con química, pero dispuesto a competir

"Aprendemos a modular bien la voz y a tener buena forma física, porque esto es muy corporal, Tu cara me suena no es solo vocal, hay mucho lenguaje corporal y de caracterización", así describe el polifacético Mario Vaquerizo este concurso, que regresa hoy a Antena 3.

La octava edición de Tu cara me suena viene con un elenco muy equilibrado entre cantantes, humoristas y actores. Mario Vaquerizo, Belinda Washington, El Monaguillo, Rocío Madrid, Cristina Ramos, María Isabel, Nerea Rodríguez, Jorge González y los Gemeliers serán los valientes que cada semana se transformarán en otros grandes artistas para imitarlos y someterse después al veredicto del jurado.

Un panel de expertos en el que repiten Carlos Latre, Lolita, Chenoa y Àngel Llàcer. Manel Fuentes se vuelve a poner al frente de este formato cuya mecánica es simple: al final de cada gala se asigna a cada concursante a un artista famoso que deberá imitar, con voz, aspecto y movimientos, en la siguiente emisión. Entre las novedades, una tertulia en la que todos los concursantes pondrán en común cómo les ha ido la semana de ensayos.

Para Belinda Washington ser concursante de este éxito de audiencia era "algo muy ansiado, muy visualizado", así que considera que todo el esfuerzo que implica es bienvenido. "Trabajos duros son picar piedras, hacer carreteras, ser médico… Este es un trabajo con mucha preparación previa, con tensión, pero que, cuando te gusta, no es duro", asegura.

La octava edición de Tu cara me suena viene con un elenco muy equilibrado entre cantantes, humoristas y actores. Mario Vaquerizo, Belinda Washington, El Monaguillo, Rocío Madrid, Cristina Ramos, María Isabel, Nerea Rodríguez, Jorge González y los Gemeliers serán los valientes que cada semana se transformarán en otros grandes artistas para imitarlos y someterse después al veredicto del jurado. María Isabel y Nerea Rodríguez nos hablan de 'TCMS'.

Las decenas de horas de ensayo, caracterización y galas no son tampoco algo que se haga cuesta arriba para Rocío Madrid.

"Mi punto fuerte es la falta absoluta de vergüenza. Imagina venir a este programa con vergüenza, es contradictorio".

Y es que Tu cara me suena es un concurso con mucho humor, desparpajo, risas, diversión... pero es un concurso. "Hay que querer ganar de forma sana y si no, que te sea una autorreafirmación, que digas qué bien lo he hecho, aunque no ganes". En eso incide el extriunfito Jorge González: "En el momento en el que te puntúan y hay un jurado, tu mentalidad es de querer ganar".

"Ahora todo es felicidad e ilusión", dice Nerea Rodríguez en la presentación de TCMS, y añade que "el programa será maravilloso, pero con momentos duros". "Porque es un programa muy largo, con mucha exigencia y muchas galas y todos queremos dar lo mejor de nosotros mismos y a la vez quieres pasártelo bien, pero dando grandes números y haciendo buenas imitaciones". Ella y María Isabel son las benjaminas del concurso: "Yo me lo tomaré en serio, pero no por ganar sino por sacar el dinero para donarlo", adelanta.

La octava edición de Tu cara me suena viene con un elenco muy equilibrado entre cantantes, humoristas y actores. Mario Vaquerizo, Belinda Washington, El Monaguillo, Rocío Madrid, Cristina Ramos, María Isabel, Nerea Rodríguez, Jorge González y los Gemeliers serán los valientes que cada semana se transformarán en otros grandes artistas para imitarlos y someterse después al veredicto del jurado. Belinda Washington, Rocío Madrid y los Gemeliers nos hablan de 'TCMS'.

En su espectro de edad están los Gemeliers, Jesús y Daniel Oviedo. "Venimos de programas musicales y la voz es lo que más nos va a acompañar, aparte de que nos vamos a apoyar el uno al otro. No vamos solos y estamos compenetrados", dicen, pues concursan como dueto. Tu cara me suena es un concurso de entretenimiento, pero además de donar dinero a las causas sociales que elige el ganador de cada gala, el espacio "tiene una labor educativa muy importante porque gracias a este programa descubrimos muchas canciones"

Un formato español muy viajado

Desde que Tu cara me suena se estrenara en septiembre de 2011, la producción llamó mucho la atención a nivel internacional. Tal fue la aceptación que es el formato español que más ha viajado por todo el mundo: más de 50 países han versionado el programa. Aquí, en su última edición, que finalizó el pasado mes de febrero, el concurso alcanzó un 20,2% de cuota de pantalla con una media de 2,6 millones de espectadores, mejorando incluso el resultado de su temporada anterior.