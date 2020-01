Kiko Rivera felicita el cumpleaños a su hermano Cayetano, al que considera "mejor que un superhéroe"

Está más que desaparecido de las redes (igual que su esposa, Eva González) y solo se dejan ver a cuentagotas, pero Cayetano Rivera sigue sintiendo que tiene alrededor a aquellos que más le quieren y le apoyan. Sobre todo, su hermano Kiko Rivera. Y máxime en su cumpleaños.

El torero cumplió, este lunes día 13 de enero, 43 años, y se le pudo ver junto a su mujer y su hijo, el pequeño Cayetano, paseando por las calles de Sevilla. En los ratos libres que iba teniendo, atendía el móvil con llamadas y felicitaciones de sus allegados.

Entre estas muestras de cariño sobresalen dos: las de sus hermanos, Fran Rivera y Kiko Rivera. Ambos usaron Instagram y ambos, también, consiguieron tocarle la fibra sensible al matador en un día tan especial.

Fran utilizó una imagen en blanco y negro de lo que seguramente fuese uno de los primeros cumpleaños de Cayetano, puesto que ambos aparecen siendo muy niños junto al resto de su familia: sus padres, Paquirri y Carmina Ordóñez, y el abuelo materno, Antonio Ordóñez.

"¡Felicidades, Cayetano, que cumplas muchos más!", escribió el colaborador de Antena 3 junto a la instantánea, aunque sin lugar a dudas el mensaje de Kiko Rivera, al menos a través de las redes sociales, estuvo algo más elaborado.

"En ocasiones ser un hermano es incluso mejor que ser un superhéroe. Que papá desde el cielo te de toda la energía positiva del mundo. Feliz cumpleaños, hermano", fueron las tiernas palabras del hijo de Isabel Pantoja.

La fotografía que usó, no podía ser otra, fue la de Cayetano, muy joven, al lado del padre de ambos, Paquirri. Esta felicitación se llevó incluso los parabienes de Eva González, que le comentó "Olé tu cuñao! Que te quiero" al músico.

No hay que olvidar que el hermano de Chabelita, en su reciente entrevista con Bertín Osborne, reveló que fue el 23 de octubre de 1998, día de la boda entre Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo, cuando retomó verdaderamente su relación con Cayetano.

"Estábamos sentados y se me acerca un tío a saludarme. Me da dos besos y yo no sabía quién era. Cuando le pregunté, resultó que era mi hermano Cayetano", resumió Kiko, que admitió que no son los hermanos más cercanos, pero que han mantenido la relación.

Lo más significativo ha sido que Lucía Rivera, la hija que tuvo el torero con la actriz y modelo Blanca Romero, no le ha felicitado, al igual que tampoco él felicitó el cumpleaños de su hija. La relación entre ellos, visto lo visto, está más distante que nunca...