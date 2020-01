Kiko Rivera cuenta cómo rompió la relación con su hermana en 'Mi casa es la tuya': "Lo que dijo me partió el alma"

Kiko Rivera fue este viernes el protagonista de Mi casa es la tuya, el programa de entrevistas de Bertín Osborne donde el productor habló sin tapujos sobre los momentos y las personas que han marcado su vida, entre ellas su hermana, Isa Pantoja, con quien actualmente comparte una fuerte enemistad.

Tras sentarse con el presentador, el sevillano no dudó en sincerarse sobre la relación con su hermana. Así empezó recordando sus años de adolescencia con la joven, que llegó a Cantora cuando el DJ tenía 12 años: "Fue lo más maravilloso que nos pasó a mi madre y a mí", confesó. Después, fue rotundo: "Ella más que una hermana era una hija".

Ante la curiosidad de Osborne, el hijo de Isabel Pantoja contó que los problemas llegaron cuando esta se volvió "una rebelde": "Yo me sentía orgulloso de ella, pero se le cruzó el cable rojo con el blanco: se quedó embarazada con 17 años. Hablamos con ella y bueno... siguió hacia delante. Cuando cumplió 18 años, a partir de las doce, cogió su maleta y se fue", explicó.

Las palabras que "le partieron el alma"

Según Rivera, la tensión se agudizó tras las declaraciones que Isa P hizo públicamente sobre su familia, lo que le motivó a romper su relación con ella: "Mi hermana está soltando algunas cosas que son muy feas. Hubo un comentario que dijo que me partió el alma: 'Al menos yo no tengo ni vicios ni problemas con la justicia'. Yo dije: 'No te quiero ver mas'. Pero en realidad es mentira, porque es mi hermana", reflexionó.

Por otro lado, el marido de Irene Rosales (quien también acudió a la cita) no ocultó sus deseos de reconciliación, aunque admitió que la herida debe cicatrizar: "Lo pasé muy mal, y mi madre ni te cuento. Me gustaría que, con el tiempo, que va a pasar mucho, se solucione. Como hermano mayor tengo que intentar que se arregle porque no es bueno para nuestra salud", valoró.

Su mayor temor y su gran deseo

El hijo de la tonadillera le confesó a Osborne su mayor temor tras su distanciamiento con Chabelita: "Quizá una cosa de las que más me arrepienta es de haber hecho algunas locuras en mi vida que mi hermana haya querido imitar y que le hayan salido un poco peor", expresó el sevillano, que tampoco ocultó su mayor ilusión: "Lo que mas deseo en el mundo es que vuelva".

Durante la primera entrega de la temporada, Kiko Rivera y Bertín Osborne tuvieron tiempo de conversar sobre otros temas, como el paso de Isabel Pantoja por la cárcel, los problemas del músico con las drogas o el comienzo de su relación con Irene Rosales, con quien ganó Gran Hermano DÚO.