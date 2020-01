Concurs d'idees per a remodelar l'Albereda

L'Ajuntament de València ha représ el projecte per a “recuperar” el passeig de l'Albereda, per al que ha impulsat un concurs d'idees internacional en col·laboració amb el Col·legi Territorial d'Arquitectes i el Consell Valencià de Cultura (CVC). El Govern municipal respon així a una demanda expressada pels veïns en els pressupostos participatius DecidimVLC de 2018/2019, on exigien la recuperació d'aquest espai, un vell projecte urbanístic que ja estava contemplat en el Pla de Mobilitat de 2011.

L'alcalde, Joan Ribó, també s'havia pronunciat en alguna ocasió sobre aquesta qüestió per a demanar “dignificar” l'Albereda i, sobretot, per a “millorar la zona d'aparcament central”, encara que sense assegurar que s'hagueren d'eliminar aqueixes places per als vehicles. Per a Ribó, això sí, es tracta d'un passeig “molt important” de la ciutat i “històricament clau”, per la qual cosa la seua remodelació serà finalment duta a terme pel seu equip de Govern.

Segons fonts municipals, el concurs internacional d'idees previst pretén determinar un “full de ruta” d'actuacions “en una visió de conjunt natural, viari i patrimonial d'aquest espai públic”. La intenció és, entre altres aspectes, “reordenar” l'aparcament en superfície, millorar la continuïtat per als vianants entre el Jardí del Túria i Vivers, augmentar la seguretat en la via pública i “posar en valor elements com el quiosc i els arbres monumentals”.

A l'espera del desenvolupament del concurs d'idees, la reforma del passeig de l'Albereda començarà, en una primera fase, per la construcció d'un carril bici al llarg d'aquesta via. Per a això, s'ha pressupostat una inversió prevista de 295.000 euros.

La iniciativa de recuperació de l'Albereda es durà a terme juntament amb les dues entitats esmentades anteriorment, el Col·legi Territorial d'Arquitectes i el Consell Valencià de Cultura (CVC). Aquest últim ja es va mostrar favorable en un informe de 2010 a la restauració i “revaloració” d'aquest enclavament de la capital valenciana.

El concurs d'idees per a l'Albereda és un dels quals l'Ajuntament promourà al llarg de l'any. També ha previst convocar un per al futur Parc de Desembocadura, situat en el barri de Natzaret, i el tram final del riu, tal com s'inclou en els pressupostos municipals, i que comptarà amb la col·laboració de l'Autoritat Portuària. Les àrees de l'Ajuntament implicades en aquesta iniciativa, a més d'Alcaldia, són Mobilitat Sostenible, Ecologia Urbana i Desenvolupament Urbà.

Des del Consistori van assegurar que una de les prioritats del Govern municipal de Ribó és “el dret a la ciutat” i impulsar “actuacions de reurbanització i recuperació de l'espai públic per a les persones”.

Amb aquest objectiu, diuen, s'ha intervingut ja en places, parcs i jardins de barri, la xarxa del qual s'ha ampliat. En aquest sentit, recorden que, entre altres actuacions, s'han licitat les obres de transformació de la plaça de la Reina, i el pròxim 20 de març, just després de Falles, es farà “per a vianants” la plaça de l'Ajuntament.

Ribó veu impossible convertir en zona de vianants tot el carrer Colón

Ribó va considerar Aquest dijous “impossible” convertir en zona de vianants “íntegrament” el carrer Colón, una altra proposta veïnal dels pressupostos participatius. No obstant això, sí que veu “viable” guanyar espai per als vianants.