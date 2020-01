Ribó veu "impossible" peatonalitzar tot el carrer Colón però diu que s'estudiarà guanyar espai per a vianants

Ribó s'ha pronunciat així aquest dijous després de rebre als guardonats amb els Premis Nacionals de Disseny 2019, preguntat per la possible peatonalització del carrer Colón després que estudiar aquesta iniciativa haja sigut un dels projectes que han quedat aprovats en l'última edició del procés participatiu DecidimVLC.

El primer edil ha assenyalat que es tracta "només" d'"estudis" i ha assenyalat que, "evidentment, peatonalitzar el carrer Colón del tot no es pot peatonalitzar". Joan Ribó ha afirmat que el que es farà és "un estudi" perquè puga guanyar el "màxim" espai possible per a vianants.

"Íntegrament és impossible peatonalitzar -aquesta via-. Crec que està clar pel tema del transport públic i per molts altres paràmetres", ha agregat el responsable municipal.

D'altra banda, respecte als carrils bici ha comentat que succeeix el mateix perquè "es pot canviar alguna cosa" però no "el fonamental", que "tampoc se'n va a canviar".