Els pressupostos participatius de València aproven projectes verds i millores en biblioteques i poliesportius

La sostenibilitat ambiental, tant en la gestió de residus com en la mobilitat urbana i en l'extensió d'arbratge, ha sigut el principal eix dels projectes secundats per la ciutadania de València en els pressupostos participatius de 2019, entre els quals també s'inclouen millores en biblioteques i instal·lacions esportives.

L'última edició de DecidimVLC ha suposat l'aprovació de 21 projectes d'inversió que sumen un cost total de 8 milions d'euros. D'ells, 16 han sigut proposats pels propis veïns i cinc per l'Ajuntament.

Proyectos ganadores de DecidimVLC 2019. 20MINUTOS.ES

Curiosament, el projecte amb major dotació pressupostària és l'últim de la llista, la millora d'instal·lacions esportives a l'aire lliure en els barris, que supera els dos milions d'euros, és a dir, un 25% del total. A continuació figuren el segon anell ciclista, que discorreria per la històrica ronda de Trànsits, si bé no s'executaria per Giorgeta i Pérez Galdós, ja que la seua execució aniria unida a la reurbanització de totes dues avingudes, un projecte que ha quedat fora al no haver aconseguit els vots suficients en la fase final.

Segons el projecte aprovat, la proposta viable suposarà la construcció del carril bici en els trams restants per al seu tancament: en l'avinguda Peset Aleixandre, en els trams de General Avilés sense dotació pressupostària i en les avingudes Cardenal Benlloch i Eduardo Boscá.

A continuació, amb 1,1 milions d'euros figura la remodelació integral del parc del Gulliver, i amb 1 milió d'euros la plantació de més arbres en escocells buits com a extensió de la iniciativa Una València més verda, sorgida de la primera edició de DecidimVLC i ja executada.

Els altres dos grans blocs de projectes tenen a veure amb la sostenibilitat des de l'enfocament de la mobilitat i la gestió de residus. En el primer camp, s'inclouen nous carrils bici (avinguda del Cid, amb 400.000 euros; Castellar-València (estudi) i tram Vicente Zaragozá-Blasco Ibáñez, amb 250.000 euros). Quant als contenidors, hi ha tres projectes. Un per a soterrar-los en els barris antics, dotat amb 460.000 euros; un segon per a instal·lar fins a tres contenidors d'olis usats per barri (300.000 euros).

Finalment, el més votat, amb 6.323 suports, consisteix en un projecte pilot en els districtes de Ciutat Vella i l'Eixample per a instal·lar màquines d'incentivació al reciclatge d'envasos en les dependències municipals i els centres escolars d'aquests districtes. Es tracta de dispositius que, en introduir envasos, retornen descomptes o serveis municipals de manera gratuïta.

Tal com va explicar la regidora, es tracta de 16 punts de reciclatge –encara per concretar- a través d'unes màquines específiques de les conegudes com vending on es recollirien els envasos usats d'ús quotidià, com a botelles de plàstic o llandes. Prenent el model d'altres ciutats europees, a canvi, la ciutadania rebria una compensació per a incentivar precisament el retorn d'aquests residus. Un model que tant la regidora com l'alcalde, Joan Ribó, han valorat "molt positivament".

Resumen estadístico de DecidimVLC 2019. Henar de Pedro

En total han participat 20.090 persones en alguna de les fases del procés, principalment en les de votació, mentre que la de proposta continua sent la gran assignatura pendent, segons ha explicat la regidora de Participació, Elisa Valía, que ha fet públics aquest dimecres els resultats definitius.

La participació ha representat el 2,95% del cens del municipi, un percentatge "en la mitjana d'altres ciutats" però encara lluny dels objectius del Govern municipal. "Ni molt menys és el nostre topall, volem continuar creixent", ha afirmat Valía, que ha destacat l'increment del 26% respecte a la convocatòria de 2018.

La concejala de Participación, Elisa Valía, y el alcalde de València, Joan Ribó, durante la presentación de los resultados de DecidimVLC. Ayto. València

L'edil ha contextualitzat l'actual edició en un calendari "amb poc marge de maniobra" i en una oferta de projectes que eren de ciutat i no per districtes, fórmula aquesta última a la qual es tornarà en l'edició de 2020. "Prioritzarem que les propostes emanen del teixit associatiu dels barris", ha avançat. De fet, les juntes municipals de districte estan a punt de posar en marxa el procés i en aqueixa edició ja no hi haurà propostes de l'Ajuntament, només ciutadanes.

El repte del departament que dirigeix Valía és incrementar la participació dels joves, igual que dels majors, si bé aquesta última franja d'edat acusa la bretxa digital. "Treballarem en el redisseny del programa per a involucrar a més gent", ha afirmat la regidora, qui ha insistit en la necessitat de millorar la comunicació i difusió dels pressupostos participatius.

Per part seua, Ribó va voler expressar "el suport del Govern municipal a un procés participatiu ampli, perquè tal com hem demostrat en els últims anys, aquest govern municipal creu en la participació ciutadana, i no sols escolta, sinó que actua en conseqüència".