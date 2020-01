El PSOE se blinda para una investidura muy ajustada entre presiones a sus diputados para votar contra Sánchez

El PSOE se prepara para vivir el martes que viene una segunda y definitiva votación de investidura, que saldrá adelante por solo un voto, tal y como ha quedado patente este domingo con una primera, fallida porque era necesaria la mayoría absoluta, pero que confirma que dentro de 48 horas previsiblemente Sánchez será reelegido presidente por 166 síes frente a 165 noes, además de 18 abstenciones.

Es un solo voto de diferencia y, ante esa tesitura, y mediando además este lunes el Día de Reyes en el que muchos diputados volverán a sus localidades de procedencia, los socialistas aseguran tener la “logística” prevista en el caso de que alguno faltara por algún motivo. Sería un imprevisto, porque el PSOE asegura que no surtirán ningún efecto las “presiones” que no solo en sus filas, sino en las de otros partidos, se están registrando en los últimos días para que haya disidentes que voten en contra del todavía presidente en funciones.

A pesar de la exigua mayoría con la que contará Sánchez, de un solo voto, fuentes de su entorno aseguraban este domingo tener una solución para que el martes esa investido incluso aunque algún diputado no pudiera asistir. Sin detallar cómo, la respuesta que se adivina es que ya existan acuerdos con partidos que se abstendrán -ERC y Bildu- para que suplieran con los votos necesarios los “síes” que por motivos fortuitos se le perdieran a Sánchez en la vuelta de las fiestas navideñas. En este punto, quizá serían claves eventuales errores por parte de otros diputados a la hora de votar, deslizan.

En todo caso, no se espera que esto ocurra. En el PSOE aseguran que todos sus diputados son muy conscientes de la importancia crucial que tiene estar en sus escaños el martes que viene, lo que hace que incluso algunos renuncien a volver a casa para Reyes, ante la imposibilidad de volver porque no haya billetes a Madrid. También lo saben en Unidas Podemos, donde, no obstante, se volvió a repetir este sábado en una reunión del grupo de los morados. No a modo de advertencia, sino simplemente para constatar la importancia “histórica” de no faltar a la votación final del 7 de enero, prevista a partir de las 12.45 horas.

Presiones para frustra la investidura

Aunque el PSOE asegura tener todas las posibles faltas previstas, para lo que no está preparado, porque está seguro de que no ocurrirán, es para deserciones de última hora, rupturas de la disciplina de voto o “tamayazos”. A pesar de las “presiones” que hasta Sánchez ha denunciado este domingo para que sus diputados frustren de esta manera su investidura, el PSOE y el Gobierno tiene muy claro que no funcionarán. Eso sí, la calma será completa cuando se produzca la votación el martes que viene.

En su última intervención antes de la votación de este domingo, el todavía presidente en funciones ha denunciado desde la tribuna de oradores la “campaña de acoso, insultos y amenazas” que están padeciendo los 120 diputados socialistas para que voten en contra de su investidura.

Tanto Sánchez como antes su portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, han señalado al PP, a Vox y a Ciudadanos como responsables de los mensajes que los socialistas llevan días recibiendo por correo electrónico, al móvil o por redes sociales para que voten “no” a Sánchez.

Curiosamente, fuentes de Unidas Podemos dicen que sus diputados no han recibido ninguno de estos mensajes que, en su parte más dura, se han trasladado también al diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, que se ha estrenado en esta sesión de investidura con las “amenazas” que denunció este sábado para que con su voto haga caer la investidura.

“Denuncio aquí que estamos siendo sometidos a una presión tremenda, desde los medios, desde las redes sociales, incluso esta mañana llenando de pintadas mi pueblo, mi comarca y mi región”, dijo Guitarte, a quien también mencionó directamente Santiago Abascal. "Si yo fuera turolense estaría acampado ya en la plaza del ayuntamiento hasta que el señor Guitarte renuncie a traicionar a todos los españoles y haga que Teruel exista para España, no para someterse a los separatistas”, tuiteó el líder de Vox.

Si yo fuera turolense estaría acampado ya en la plaza del ayuntamiento hasta que el señor Guitarte renuncie a traicionar a todos los españoles y haga que Teruel exista para España, no para someterse a los separatistas. — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) January 4, 2020

“Si alguien cree que, directa o indirectamente, ha sido responsables de estas pintadas que ya han sido denunciadas, que dé la orden y se retiren”, dijo Guitarte.

Correos anónimos

“¡¡¡HAY QUE INTENTAR IMPEDIR EL PACTO DE GOBIERNO CON LOS SEPARATISTAS!!!” encabeza el correo electrónico sin firma que circula desde hace días, con las direcciones de correo electrónico de los diputados socialistas, para escribirles masivamente para que frustre la investidura. Se recuerda que “con un solo diputado que no aceptara el pacto con ERC” habría “empate” y la investidura decaería y “no habría consulta sobre la independencia de Cataluña”.

La ministra en funciones de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha respondido este domingo por Twitter a los emais que ha recibido por esta vía anónima. “A todos los que me habéis enviado mensajes pidiendo votar en contra, educados algunos matones y groseros otros, quiero dejar claro: #VotaréSÍ”.

A todos los que me habéis enviado mensajes pidiendo votar en contra, educados algunos, matones y groseros otros, quiero dejar claro: #VotaréSí precisamente por patriota, porque quiero lo mejor para mi país y mis conciudadanos, un proyecto inclusivo, respetuoso y de convivencia. — Teresa Ribera /🌹 (@Teresaribera) January 5, 2020

PP y Cs se suman a la campaña

En otros casos, la autoría es evidente. La portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, preguntó este sábado desde la tribuna si no habría algún diputado socialista que quisiera votar contra Sánchez. “¿No hay un sólo valiente que haría caer la investidura”, preguntó Arrimadas, que, en opinión del PSOE, pasó la frontera de lo admisible al recriminarles que “ustedes ríen o lloran o lo que les diga Pedro Sánchez, porque al final hay que cobrar”.

Lastra le ha respondido este domingo. “Hemos visto a la derecha hacer muchas cosas desesperadas, pero nada como el ridículo que ha hecho usted fomentando tamayazos", le ha dicho. "Yo no sé con qué tipo de diputados está acostumbrada a trabajar usted, pero los diputados de esta Cámara ni son arribistas ni tránsfugas. Si lo siguiente que tenía pesado era traer una bolsa con dinero, se lo vamos a ahorrar", ha recriminado Lastra a Arrimadas.

El PP también ha hecho llamamientos en este sentido, en los pasillos del Congreso y en las redes sociales. El PP en Castilla-La Mancha apeló “a la responsabilidad” este sábado mediante Twitter, con mensajes a diputados socialistas de esta comunidad, al presidente de la Junta, Emiliano García Page, y al secretario de Organización del PSOE en Castilla-La Mancha y diputado por Toledo, Sergio Gutiérrez, para que “paren esta investidura”.

Nuestra secretaria general @carolagudo apela a la responsabilidad de los diputados nacionales del @pscmpsoe, y en especial al número 2 de @garciapage, que es @Sergio_GP, que paren esta investidura desde Castilla-La Mancha. #SanchezVendeEspanapic.twitter.com/XIexvB38Nq — Partido Popular Castilla-La Mancha (@PP_CLM) January 4, 2020

Gutiérrez no tardó en contestar, también a través de un tuit en el que apuntó que, tras escuchar a Pablo Casado, “Votaría SÍ aún con más convicción”.