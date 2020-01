El PP pide a Page que los diputados del PSOE de CLM voten 'no' al acuerdo con ERC porque si no "solo será impostura"

Así se ha pronunciado después de que Page haya asegurado que, en caso de haber bilateralidad entre el Estado y las comunidades autónomas, esa relación se ponga en marcha con las 17 autonomías y no solo la catalana. Además, ha mostrado su rechazo a que haya consultas territoriales por separado "salvo las preceptivas reformas de estatutos de Autonomía previa votación por las Cortes Generales".

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha pedido a Page que los diputados socialistas de Castilla-La Mancha se opongan a ese acuerdo con ERC durante el debate de investidura que arranca este sábado en el Congreso de los Diputados.

"VASELINA NO QUEREMOS"

"Si Page se desmarca de Sánchez, ¿va a exigir a sus diputados que voten NO al acuerdo con ERC? Si votan con ERC, la valentía de Page solo será una impostura y una justificación... como la de Sánchez", ha asegurado García Egea en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press.

García Egea ha acompañado su mensaje con un vídeo que recoge las declaraciones que el propio Page pronunció el pasado mes de diciembre asegurando que para Reyes él no quería "vaselina". "Yo para Reyes no quiero, como no creo que quiera ningún español ni ninguna española es vaselina. Vaselina no queremos", ha concluido.