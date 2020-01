El actor Donnie Wahlberg deja una propina de 2.020 dólares a una camarera para celebrar el nuevo año

El actor Donnie Wahlberg paró a comer junto a su pareja en una conocida cadena de restaurantes el día uno de enero. En Estados Unidos la cuenta suele llevar un apartado para que el cliente decida la propina que quiere dejar. En ese lugar, el actor escribió 2.020 dólares.

Wahlberg, que como cantante fue uno de los integrantes del grupo New Kids on the Block y como actor hemos podido verle en películas junto a Mickey Rourke o Mel Gibson y en series como Band of Brothers o Blue Bloods, además de en la saga Saw, entre otros, decidió celebrar así el nuevo año.

Fue su mujer, Jenny McCarthy, quien se hizo eco del asunto, subiendo a Twitter una imagen del recibo: "Donnie comienza 2020 como el hombre increíble que es", decía.

La revista People habló con la camarera que recibió la propina, Bethany Provencher. “Dobló el recibo y me lo dio y me dijo que no lo abriera hasta que se fuera. Dije 'está bien, gracias, vuelvan cuando quieran. Luego lo abrí y casi me caigo al suelo", explicaba.

Para la mujer, de 37 años, fue algo providencial: “Me acabo de mudar a un apartamento, soy madre soltera, sola con mi hijo. Así que lucho todos los días para llegar a fin de mes. Y ahora puedo comprar muebles y poner algo de dinero en el banco y asegurarme de que mi hijo esté bien".

Al final del recibo, Wahlberg escribió algo que podría ser el inicio de un nuevo reto viral: "Reto de la propina 2020". Quién sabe si otra gente adinerada recogerá el testigo.

Para el actor Donnie Wahlberg ésta no es la primera vez. En muchas otras ocasiones ha dejado propinas muy por encima de lo habitual.

En 2017, después de pagar entradas en primera fila para un concierto a varios empleados de un restaurante, contaba lo siguiente: "Mi madre atendía mesas, y mi padre atendía bares... ¡durante años! Así que, cuando entro en una #WaffleHouse, y el personal me trata como un rey, ¡te aseguro que yo les trataré como reinas!".