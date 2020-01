Malú y Albert Rivera celebran la llegada del 2020 ilusionados por el nacimiento de su futuro hijo

Albert Rivera y Malú han echado la vista atrás para ver el camino recorrido y seguir con paso firme en el nuevo año, en el que tienen puestas todas las ilusiones posibles, pues será en 2020 cuando nazca el bebé que están esperando.

La cantante ha subido una imagen a su cuenta de Instagram (en la que sale dándolo todo en el escenario en uno de sus conciertos) y la ha usado para hacer balance del año que acaba de marcharse.

"Me quedo con esta imagen del 2019 que tantas sonrisas me ha sacado hasta en los momentos no tan buenos...", ha comenzado diciendo la artista, que sabe que, sobre todo para el expolítico haya sido el año en el que ha renunciado a su objetivo de ser algún día presidente diciendo adiós al liderazgo de Ciudadanos.

Por eso ella sabe que ha sido "un año lleno de sentimientos contrapuestos", dado que ese contraste ha venido motivado tanto por "momentos preciosos" -ha continuado su gira, ha encontrado el amor- como por los "muy difíciles".

Aunque Malú no oculta qué es aquello sobre lo que no puede dejar de hablar: "Pero cierro este año con una de las cosas más bonitas que me podía traer la vida, crear vida".

"Ahora miro hacia este nuevo año con todo lo aprendido en mis manos, con toda la fuerza y las ganas, deseando que os traiga lo mejor y mucha salud, que con salud no hay nada que se nos ponga por delante", ha querido dedicar a sus fans la artista, que se despedía con un "os quiero mi gente" y la clásica felicitación del nuevo año.

También Albert Rivera ha utilizado una foto de él mismo -en uno de sus mitines, agarrando la bandera de España- para pensar tanto lo que será ese 2020 en el que están puestas tantas esperanzas como en lo que ha sido su 2019, que ya "se acaba este año de contrastes".

"He vivido instantes maravillosos e inolvidables y momentos duros y tristes", comenta el exlíder del partido naranja, que precisamente se detiene en ese final de su carrera como punto de giro hacia una felicidad más íntima con los suyos.

"He dejado la política después de más de una década sirviendo a los españoles. No ha sido fácil, echo de menos a mucha gente buena", reconoce Rivera, que aún con todo revela que también le ve el lado bueno al 2019.

"Pero también he cumplido 40 años, he disfrutado de mi vida sentimental y familiar, voy a ser papá de nuevo en unos meses y miro al futuro con ganas y sin miedo", dice, sin ocultar su amor y sin victimismos: "Le doy gracias a la vida por permitirme ser feliz".

Para acabar, Albert Rivera insta a sus seguidores a afrontar el nuevo curso con ganas e ilusión y aceptando nuestras diferencias para un objetivo común. "¡Y a todos vosotros os deseo un gran 2020! Demos la bienvenida al nuevo año estrechando nuestras manos y con una sonrisa", comenta el expolítico, que seguro que tanto él como Malú tienen una en el rostro durante casi todo su 2020.