Dabiz Muñoz repite jugada y se prueba el bikini floral que vistió Cristina Pedroche en la pasada Nochevieja

Desde hace ya cinco años, Cristina Pedroche sorprende a España cada Nochevieja con un atrevido estilismo que no deja indiferente a nadie y desata los comentarios en las redes sociales. Pero tan impactante como el modelo que luce la vallecana para presentar las campanadas es la imagen que deja 365 días más tarde su marido, el cocinero Dabiz Muñoz, al probarse el look del año anterior, que se ha convertido en todo un clásico.

Este martes a mediodía, Muñoz ha publicado en la red social Instagram la ya 'tradicional' imagen con el vestido que exhibió su esposa en 2018, un bikini floral con una capa de tul rosa, acompañado de un desafío para la presentadora.

"Pedroche, tiembla, bonita, tu reinado en las campanadas se acaba, esta es la prueba definitiva, la Diva soy yo!!!! A ver si lo superas esta noche, aunque lo veo imposible... #PedrocheCampanadas en Antena3", ha retado el cocinero a su mujer en la red social Instagram.

Ante semejante imagen, los comentarios de los fans y amigos de la pareja no se han hecho esperar. "Estás más buena que las croquetas", le decía el último ganador de 'Masterchef', Aleix Puig. Y Jon Kortajarena también enviaba un mensaje a Muñoz: "Menos mal que no te has dedicado a la moda, o me hubieras dejado a la altura del barro".

El cocinero ya avisó el pasado domingo, 29 de diciembre, en la misma plataforma de que se acercaba la fecha en la que, como cada año, se endosaría el traje que Pedroche vistió en 2018 para presentar las campanadas. "Mañana es el día... os deslumbraré con el vestido de la Pedro del año pasado!!!! Vais a flipar fuerte", advirtió.

De momento, se desconoce cómo será el vestido que lucirá este martes por la noche la madrileña y una de las pocas pistas que ha ofrecido es que no llevará ropa interior porque no puede. Además del aperitivo ofrecido por su marido con la prueba del bikini del año pasado, Cristina Pedroche también ha publicado en Instagram un vídeo en el que pasea por la madrileña Puerta del Sol con el cuerpo pixelado, como si fuera desnuda.

"No es cuestión de atreverme. Es cuestión de ser libre y de elegir lo que me dé la gana. Os vais a quedar de piedra. Os espero con muchísimas ganas", anuncia.

Cristina Pedroche comenzó a presentar las campanadas en La Sexta en 2014 con un vestido de Charo Ruiz sembrado de transparencias. A este modelo le siguieron tres de Pronovias, a cual más atrevido, hasta llegar al bikini floral de 2018, de la marca Tot-Hom. Habrá que esperar a los últimos minutos de 2019 para comprobar con qué sorprende este año la presentadora.