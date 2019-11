Cristina Pedroche no llevará ropa interior al presentar las Campanadas en Antena 3

Los vestidos que la presentadora Cristina Pedroche luce cada año -desde 2014- durante la retransmisión de las Campanadas han pasado a generar una gran expectación entre los televidentes. El próximo 31 de diciembre, la colaboradora de Zapeando volverá a la Puerta del Sol junto al cocinero Alberto Chicote para despedir juntos el 2019 en Antena 3.

Sus atuendos nunca han dejado indiferente a nadie, y sobre el próximo vestido la presentadora ya ha dado alguna que otra pista.

"Este año no llevo ropa interior... porque no puedo", ha dicho en el programa Zapeando, por lo que las transparencias podrían ser aún mayores que en anteriores looks que ha lucido la colaboradora en esa noche.

Asimismo, respecto al vestido de este año, Pedroche ha descrito que "es muy top, es muy fuerte, y yo los otros años no decía que fuera fuerte. Pero no es fuerte por enseñar más o menos cuerpo, es fuerte por concepto", ha matizado.

Aunque no lo ha querido revelar, la presentadora ya conoce el color del vestido y ya ha hecho más de una prueba con él. "Normalmente suelo hacer pruebas físicas, como cuatro o cinco como mucho, pues ya llevo cinco hechas. Este año está siendo complicado", ha contado.

Este año podría ser el último en el que Pedroche presente las Campanadas después de que la presentadora dejase la puerta abierta a ello: "Este año ya debería de despedirme, después de esto no hay nada más", aseguraba.

La pareja televisiva formada por Cristina Pedroche y Alberto Chicote lograron en la anterior edición el mejor dato de audiencia de la historia de Antena 3 en unas Campanadas: 23,7% (4,14 millones de espectadores).