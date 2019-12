Ábalos defiende la fecha del debate de investidura: "El que quiera vacaciones puede dedicarse a otras actividades"

"Lo importante es la función que desempeñamos, que es libre y voluntaria", ha recordado, por lo que "el que quiera vacaciones puede dedicarse a otras actividades", ha sugerido durante su visita a Sagunto, con motivo de la liberalización de la AP-7 a partir de el 1 de enero. Además, ha recordado que ya en campaña electoral, el PSOE planteaba su intención de emprender la investidura a mediados de diciembre.

Ábalos ha lamentado que "algunos, cuando no pueden gobernar, prefieren que no gobierne nadie, pero eso es una irresponsabilidad que solamente les atañe a ellos", ha subrayado. "Nosotros necesitamos un Gobierno lo antes posible y los representantes públicos no tenemos el privilegio de las vacaciones y los festivos, y si hay que estar aquí el día 31 se está", ha sentenciado.

En cuanto al acuerdo entre PSOE-ERC que incluye una mesa de diálogo entre Gobierno y Generalitat y una consulta ciudadana sobre las futuras conclusiones de esta mesa, José Luis Ábalos ha señalado que las dirección socialista tienen todavía que reunirse para posicionarse debatir sobre ello esta semana.

En todo caso, ha defendido que "se trata de abrir un proceso de diálogo" que pueda "concitar el mayor apoyo posible dentro también de Cataluña", junto a otras medidas planteadas para el conjunto Estado, con el objetivo de "recomponer la convivencia en Cataluña y superar el conflicto" y para ello "necesitamos que la población pueda participar", ha apuntado. "Vamos a ver exactamente cómo hacer eso, en que momento, sobre qué acuerdos, pero hablando siempre de acuerdos que vayan en la línea de ir superando el conflicto en la vía del diálogo", ha asegurado..